Katalánski politici sa až do rána radili o ďalšom postupe

Predstavitelia Katalánska sa do skorých ranných hodín radili o ďalšom postupe. Schôdzka podľa informácií denníkov El País a El Mundo nepriniesla zhodu.

Medzi katalánskymi politikmi pretrváva spor o to, či má katalánsky regionálny parlament jednostranne vyhlásiť nezávislosť. Druhou možnosťou by bolo vyhlásenie predčasných volieb.

Schôdzky, ktorá začala v stredu o 19:00 SELČ, sa zúčastnil predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont, jeho blízki spolupracovníci a ďalší zástupcovia katalánskej koaličnej vlády. S napätím očakávaná a opakovane odkladaná schôdza katalánskeho parlamentu by mohla podľa španielskych médií začať o 17:00 SELČ. Parlament by mal zasadať až do piatku, kedy sa očakáva jeho reakcia na rozhodnutie španielskeho Senátu. Ten sa zíde v piatok dopoludnia a očakáva sa, že prijme opatrenia obmedzujúce autonómiu Katalánska.

Už dnes bude o ďalších krokoch Madridu jednať špeciálna senátna komisia, pred ktorou mal právo obhajovať svoje postoje aj katalánsky premiér Carles Puigdemont. Ten to ale v stredu odmietol s tým, že Madrid sa už rozhodol aplikovať článok 155 španielskej ústavy a obmedziť autonómiu Katalánska.

Podľa denníka El Mundo Puigdemont na 10:00 SELČ zvolal ďalšiu schôdzku so svojimi poradcami do sídla vlády a potom hodlá oznámiť poslancom zo separatistického zoskupenia Junts pel Sie (Spoločne pre áno) svoju reakciu na údajne chystané aplikovanie článku 155.