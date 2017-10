Britský parlament prerokuje zákon o brexite v polovici novembra

Kľúčový zákon sa má stať základom rozluky Británie od Európskej únie. Očakávalo sa, že zákon bude v parlamente v druhej fáze prerokovaný tento týždeň, v prvých dvoch čítaniach bol schválený v septembri. Vodkyňa Dolnej snemovne Andrea Leadsomová pred týždňom oznámila, že ďalšie prerokovanie návrhu sa oneskorí. Uviedla, že sa debata uskutoční prvé dva dni z celkovo osemdňovej novembrovej schôdze dolnej komory parlamentu.

Zákon čelí širokej kritike od zákonodarcov zo všetkých politických strán vrátane premiérkiných konzervatívcov. Návrh totiž podľa niektorých dáva vláde príliš široké právomoci meniť zákony a určovať podmienky brexitu bez ohľadu na parlament. Vláda odklady zdôvodňuje množstvom pozmeňovacích návrhov, ktorých bolo podľa vyjadrenia hovorkyne ministra pre brexit podaných takmer 400.

Niektoré zmeny navrhnuté poslancami majú v Dolnej snemovni podporu naprieč stranami vrátane konzervatívcov, a mohli by tak byť prijaté kabinetu napriek. To by znamenalo ďalšie ťažkosti pre premiérku, ktorá je oslabená po júnových voľbách a ktorá pre brexit čelí vládnemu rozkolu.

Zákon, ktorý je základom vládnej stratégie pre brexit, má stanoviť, aké zákony prijaté v súlade s normami EÚ zostanú v britskom práve zachované, a aké naopak budú vypustené. Nariadenie nadobudne účinnosť odchodom Británie z európskeho bloku.