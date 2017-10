Exprezidenta Georgea H.W. Busha obvinila z obťažovania ďalšia žena

Popritom sa snažil vtipkovať, že jeho „najobľúbenejším kúzelníkom je David Cop-a-Feel“, pričom meno slávneho iluzionistu skomolil do podoby, ktorá by sa dala voľne preložiť ako „David plesknúť si“. „Raz sa dostane do väzenia,“ komentovala to podľa herečky Bushova manželka Barbara.

Už v stredu Georgea Busha staršieho z podobného správania obvinila americká televízna herečka Heather Lind, známa najmä z historického seriálu TURN (2014 – 2017) televízie AMC. Exprezident ju mal pri skupinovej fotografii opakovane chytať „zo zadu“, a to aj napriek tomu, že vedľa neho stála jeho manželka Barbara. Lind napísala na Instagram, že spomienky na obťažovanie zo strany Busha staršieho sa jej vrátili, keď nedávno videla podobnú skupinovú fotografiu, na ktorej je tento politik obkolesený ďalšími americkými exprezidentmi a podáva si ruku s Barackom Obamom.

„Mne ruku nepodával. Namiesto toho ma z jeho vozíčku chytil zo zadu, pričom jeho manželka Barbara stála vedľa neho. Povedal mi neslušný vtip. A potom, po celý čas fotografovania, sa ma dotýkal znova,“ uvádza Heather Lind. „Barbara len prevrátila očami, ako keby hovorila ‚už stačilo!‘. Jeho ochrankár mi povedal, že som radšej nemala stáť po jeho boku,“ dodáva herečka.

Kancelária Georgea H.W. Busha, ktorý bol šéfom Bieleho domu v rokoch 1989 až 1993, sa v jeho mene obom ženám ospravedlnila. „Prezident Bush by nikdy, za žiadnych okolností, zámerne nikoho neobťažoval, a čo najúctivejšie sa ospravedlňuje, ak sa jeho pokus o humor pani Lind dotkol,“ uvádza sa v stredajšej reakcii Bushovho hovorcu Jima McGratha. Vo štvrtok, po tom, čo sa k obvineniu pridala aj ďalšia herečka, už kancelária Georgea H.W. Busha informovala, že exprezident zvykne hovorievať vždy rovnaký vtip a „príležitostne pleskne ženu po zadnej časti tela, čo je z jeho strany vnímané ako prejav jeho bodrej povahy“.