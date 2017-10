Pokus o prevrat v Čiernej Hore financovalo Rusko, povedal svedok

Ruské spravodajské služby financovali minuloročný pokus o štátny prevrat v Čiernej Hore s cieľom zabrániť krajine vo vstupe do Severoatlantickej aliancie. Na súde v Podgorici to vo štvrtok povedal kľúčový svedok obžaloby v procese so 14 osobami, ktoré chceli vlani 16. októbra údajne spáchať atentát na čiernohorského premiéra Mila Djukanoviča, napísal server BalkanInsight.

Saša Sindelić je podľa obžaloby jedinou osobou z 20 Srbov obvinených z účasti na celom pláne, ktorá bola v priamom kontakte s dvoma obžalovanými Rusmi – Eduardom Šišmakovem a Vladimirom Popovom. Podľa záverov vyšetrovania, ktoré unikli do médií, dostal Sindelić od Rusov 200 000 eur na nákup zbraní a naverbovanie ďalších ľudí.

Vlani v novembri súd v prekvapivom rozhodnutí Sindeličovi udelil ochranný štatút svedka a vo štvrtok údajne jeden z hlavných strojcov pokusu o prevrat sudcom podrobne opísal jeho plánovanie.

So Šišmakovom, ktorého prokuratúra rovnako ako Popova považuje za príslušníkov ruskej vojenskej rozviedky, vraj Sindelić plán nastoliť v Čiernej Hore vládu proruského Demokratického frontu dohováral počas viacerých stretnutí v Moskve v roku 2015 a 2016. „Štyrikrát som dostal 25 000 eur a dvakrát 50 000,“ povedal Sindelič.

Opísal tiež zvláštny odkaz, ktorý od Šišmakova dostal v marci 2016. „Už dosť. Toto už nemožno ďalej tolerovať. Mocní v Čiernej Hore musia byť zvrhnutí, Djukanovič … tá partia,“ citoval Sindelić údajný odkaz bývalého zamestnanca ruskej ambasády vo Varšave, ktorého Poľsko v júni 2014 označilo za vyzvedača a vyzvalo ho, aby krajinu opustil.

Sindelić: Keby som sa nevydal úradom, zabili by ma

Sindelić sa označuje za srbského nacionalistu a monarchistu a tiež panslavistu, ktorý odmieta hranice medzi Srbmi, napísal BalkanInsight. So skupinou Srbov mal v deň parlamentných volieb v Čiernej Hore vyvolať násilie a dopomôcť Demokratickému frontu k prevzatiu moci. Z projektu ale vycúval, keď ho členovia hlavnej opozičnej strany „zradili“ a následne sa sám vzdal polícii.

„Ak by ľudia z (Demokratického) frontu chceli urobiť prevrat, potom by ho urobili. Moskva na to dala veľa peňazí, mali zbrane, ľudí vo vnútri, špeciálne tímy,“ opísal Sindelić. „Keby som sa nevydal úradom, bol by som zabitý,“ dodal.

Skupina Srbov a dvoch Rusov je obvinená z „pokusu o teroristický útok“. Mnohí právni experti sa domnievajú, že Sindelić ako jeho hlavný strojca nemohol dostať štatút svedka a čiernohorská opozícia viní žalobcu z toho, že Sindelić dostal úlohu zvaliť vinu na ostatné strany. Moskva akúkoľvek účasť na plánovanom pokuse o prevrat popiera. Napriek nesúhlasu Ruska sa Čierna Hora tento rok v júni stala 29. členom NATO.