Rokovanie o nemeckej vláde sa zaseklo na migrácii a klíme

V oblasti klímy sa síce trojica zhodla na snahe naplniť medzinárodné klimatické ciele. Na to, ako k tomu dôjsť, však panujú odlišné názory. Zelení požadujú čo najrýchlejšie uzavretie 20 najviac znečisťujúcich uhoľných elektrární alebo zákaz nových áut so spaľovacím motorom od roku 2030.

CDU / CSU aj FDP považujú požiadavky Zelených za prehnané a chcú klásť dôraz okrem iného na to, aby pre ne príliš rýchlo nerástli ceny energií.

Zrejme najväčšie sú rozdiely v migračnej politike. CDU / CSU požadujú výrazné obmedzenie počtu prichádzajúcich utečencov, Zelení naopak uľahčenie príchodu rodinných príslušníkov utečencov, ktorí už v Nemecku sú. O klíme a migrácii budú strany rokovať znovu budúci týždeň. Medzitým by sa mali zísť šéfovia strán, aby diskusiu posunuli dopredu.

Predbežné rozhovory strán, ktoré delí tiež napríklad postoj k Turecku, budú zrejme pokračovať hlboko do novembra. CDU / CSU, FDP a Zelení sa po ich skončení rozhodnú, či vstúpiť do rokovaní o konkrétnom vládnom programe. Zelení by takéto rozhodnutie mali urobiť na straníckom zjazde koncom novembra.

Vláda, ktorá v tomto zložení ešte nikdy na celonemeckej úrovni nefungovala, by podľa odhadov mohla vzniknúť okolo Vianoc alebo až v novom roku. Ak sa na nej trojica zoskupení nedohodne, hrozia Nemecku predčasné voľby.