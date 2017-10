Španielsky Senát začal rokovať o budúcnosti Katalánska

V Madride sa začalo zasadnutie španielskeho Senátu, ktorý bude rozhodovať o prípadnom obmedzení autonómie Katalánska. Hlasovanie sa čaká do 14:00 SELČ. Súbežne so Senátom bude rokovať v Barcelone tiež katalánsky parlament.

Španielsky premiér Mariano Rajoy požiadal Senát o súhlas s použitím mimoriadnych ústavných prostriedkov k riešeniu krízy v Katalánsku. V prípade súhlasu bude prvým krokom zosadenie katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta.

Špekuluje sa o tom, že katalánsky parlament by mohol ešte dnes vyhlásiť nezávislosť Katalánska.

Katalánsky premiér Carles Puigdemont vo štvrtok oznámil, že zvažoval vyhlásenie predčasných regionálnych volieb, aby zamedzil obmedzeniu autonómie. Nakoniec to vraj ale neurobil, pretože nedostal dostatočné záruky z Madridu.

Agentúra AP pripomína, že ak sa Madrid rozhodne použiť článok 155, ktorý obmedzenie autonómie umožňuje, bude to prvýkrát za štyridsať rokov demokracie, kedy sa centrálna vláda rozhodne k priamemu riadeniu regiónu krajiny. Podľa Rajoya je to jediná cesta k obnove poriadku. Španielsky premiér sľúbil, že akonáhle ho dosiahne, vypíše regionálne voľby. Podľa AP to ale pravdepodobne ešte posilní súčasnú revoltu Kataláncov.