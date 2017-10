Zranené ukrajinské 'zviera' Mosejčuk sa vyhráža

„Osobne zlynčujem tých, čo stoja za atentátom. Zranili nielen poslanca parlamentu, ale aj zviera. Bolo by pre nich lepšie, ak by som bol zomrel, pretože teraz budem vyšetrovať a vynesiem ortieľ,“ napísal "politik“ na jednu zo sociálnych sietí.

Pritom podľa doterajšieho vyšetrovania nemusel byť cieľom atentátu práve poslanec, ale ako informovala kriminalistka Anna Maľarová, citovaná agentúrou UNIAN, mohol ním byť policajný podplukovník Michail Mormiľa. Jedna z dvoch obetí útoku. Svoju verziu kriminalistka podložila o. i. poznatkom, že útočníci neuložili nástražný systém odpálený na diaľku priamo vo vozidle poslanca, ale v blízkosti domu, v ktorom býval policajt.

Je ideálnou figúrou, ktorá svojím konaním diskredituje všetko, čo je spojené s Majdanom a s tzv. revolúciou dôstojnosti. politológ Michail Pogrebinskij

„Je to absolútna hlúposť,“ reagoval v piatok Mosejčuk pre TV 112 na verziu kriminalistky s tým, že viac nemôže verejne povedať, ale so všetkými poznatkami sa zdôveril príslušníkom štátnej bezpečnosti. „Viem určite, že objednávatelia atentátu sedia v Moskve a jeho vykonávatelia sú medzi nami,“ dodal poslanec prihrievajúc si vlastnú politickú polievku. A v tomto duchu už sľúbil, že ak mu to zdravotný stav dovolí, tak už v pondelok prehovorí pre televíznymi kamerami.

Tragická udalosť sa stala v stredu neskoro večer na ulici Adama Mickiewicza v kyjevskom Smolenskom obvode. Mosejčuk práve opúšťal televízne štúdio, ktoré patrí rodine expremiéra Arsenija Jaceňuka a šéfa rezortu vnútra Arsenija Avakova a je útočiskom najradikálnejších síl na ukrajinskej politickej scéne. Vrátane Radikálnej strany Oleha Ľaška, ktorej členom je aj zranený poslanec, či príslušníkov kontroverzného ultranacionalis­tického práporu Azov. Explodoval zaparkovaný motocykel.

Zranené "zviera" poslanec Ihor Mosejčuk v rukách lekárov tesne po stredajšom atentáte v centre Kyjeva. Autor: SITA/AP

Okrem osobného strážcu poslanca zahynul podľa vyšetrovateľov aj „náhodný okoloidúci“, ktorým bol už spomínaný policajný dôstojník čeliaci mnohým vyhrážkam. Ako povedal pre Hromadskoe radio Anton Heraščenko, poslanec parlamentu za Ľudový front a poradca ministra vnútra, vraj za prípravou útoku „je ruská spravodajská služba“. V tejto súvislosti však kyjevský politológ Michail Pogrebinskij upozornil pre portál Vzgľad, že práve spomínaná ruská bezpečnostná zložka by mala Mosejčuka „chrániť ako oko v hlave“.

„Je totiž ideálnou figúrou, ktorá svojím konaním diskredituje všetko, čo je spojené s Majdanom (námestie v centre Kyjeva, na ktorom sa začal štátny prevrat – pozn. red.) a s tzv. revolúciou dôstojnosti,“ tvrdí politológ. Navyše, ako pripomenul, medzi nacionalistami existuje veľký spor. „Mosejčuk má preto veľa nepriateľov. Len niekoľko dní pred atentátom sa napríklad aktívne zúčastnil na pogrome v kyjevskom obvodnom súde. Cieľom bolo zabrániť sudcom vyniesť rozsudok nad nacionalistami vrátane lídra Organizácie ukrajinských nacionalistov,“ dodal Pogrebinskij.

Mosejčuk nie je pravdepodobne posledný v zozname pripravovaných útokov v čoraz viac kriminalizovanom priestore na Ukrajine. Napokon práve on len nedávno informoval, že neďaleko východoukrajinského Charkova našli v lese telo nacionalistu Vitalija Kňažeského, jedného zo zakladateľov práporu Azov, ktorého príslušníci sa otvorene hlásia k nacistickej minulosti. Napokon začiatkom októbra médiá informovali aj o neúspešnom pokuse zlikvidovať zástupcu šéfa Odeskej oblasti.

Podľa provládneho ukrajinského politológa Tarasa Berezovca má vládna moc na pozadí zvýšeného počtu atentátov v poslednom čase hlavne v Kyjeve „právo v záujme garantovania bezpečnosti vyhlásiť osobitný režim v Kyjeve, ktorý obmedzí organizovanie masových akcií“. A to je voda na mlyn silám, ktoré volajú po zrušení stanového mestečka pod oknami sídla vlády za účasti niekoľko desiatok protestujúcich bez väčšej podpory širokej ukrajinskej verejnosti.

Atentát v Kyjeve si vyžiadal jednu obeť. Autor: SITA

Medzi protestujúcimi sa v jednom zo stanov napokon usalašil aj gruzínsky „cestovateľ“ Michail Saakašvili, ktorý sa ilegálne vrátil na Ukrajinu. Spoločne s hŕstkou stúpencov žiada o. i. odstúpenie prezidenta Petra Porošenka, ale vraj hlavne spoločensko-politické reformy. Otázkou je, komu majú slúžiť.

Ako upozorňujú v Moskve, možno to Saakašvilimu priamo v nelegálnom stanovom mestečku napovie osobitný splnomocnenec USA pre otázky Ukrajiny Kurt Volker, ktorého návšteva v Kyjeve sa očakávala v piatok. Nie je to síce taký vysoký rang politika, ako bol ešte nedávno John McCain, ale za to spojenec Saakašviliho, ktorý nepriamo od začiatku podporuje aktivity Gruzínca na Ukrajine.