Otázky a odpovede o nezávislosti Katalánska

Nemôže samostatné Katalánsko automaticky zostať v EÚ?

Členským štátom EÚ je Španielsko. Katalánsko ako samostatný štát by v prvom rade potrebovalo získať medzinárodné uznanie. O členstvo v EÚ by potom muselo ako nezávislý štát požiadať a prejsť celým prístupovým procesom. S jeho potenciálnym vstupom by však muselo súhlasiť aj Španielsko – takéto rozhodnutie sa v EÚ prijíma jednomyseľne. So súhlasom Madridu Barcelona však nemôže rátať. Španielsky minister hospodárstva Luis de Guindos nedávno varoval, že samostatné Katalánsko mimo EÚ a eurozóny by malo výrazne nižší hospodársky rast, vysokú infláciu a dvojnásobne vyššiu mieru nezamestnanosti.