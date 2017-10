Na Islande sa po roku opäť konajú parlamentné voľby

Na Islande sa v sobotu konajú predčasné parlamentné voľby. Tie v krajine vyhlásili po tom, ako sa v septembri rozpadla vládna koalícia bývalého premiéra Bjarniho Benediktssona v súvislosti s kauzou okolo neslávne známeho pedofila Hjaltiho Sigurjona Haukssona, ktorému údajne pomáhal politikov otec začleniť sa späť do spoločnosti.

Aj napriek škandálom je však Benediktssonova Strana nezávislosti favoritom volieb. Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý vo štvrtok zverejnil islandský denník Fréttabladid by mohla získať 24,1 percenta hlasov.

Na druhom mieste by mohla skončiť strana Ľavicoví zelení s podporou 19,2 percenta, ďalej Sociálnodemokra­tická aliancia so 14,3 percenta a Strana pirátov. Tá by podľa prieskumov mohla v sobotu získať 9,4 percenta hlasov. Novozaložená Strana stredu bývalého premiéra Sigmundura Davída Gunnlaugssona má u verejnosti podporu približne 9,6 percenta, zatiaľ čo jeho stará Strana pokroku len 6,2 percenta.

V prípade naplnenia volebných predpovedí by Strana nezávislosti mohla v 63-člennom parlamente získať väčšinu kresiel a navrhli by jej zložiť vládu. Jej potenciálnymi koaličnými partnermi by mohli byť Strana stredu a Strana pokroku.

Sobotňajšie predčasné voľby do parlamentu sú už druhým takýmto hlasovaním, ktoré sa na Islande uskutoční po menej ako roku. V októbri 2016 Islanďania hlasovali o novom parlamente po tom, ako vtedajší premiér Sigmundur Davíd Gunnlaugsson v apríli odstúpil pre masové protesty proti jeho vlastneniu podielov v spoločnostiach v daňových rajoch. Táto skutočnosť vyšla najavo vďaka úniku tzv. panamských dokumentov.