Vietor zabíjal v Poľsku a aj Česku, Nemecko odstavilo vlakovú dopravu

Na severe krajiny v Západo-Pomoranskom vojvodstve zomrel vodič auta, na ktorého spadol strom. Informovala o tom poľská televízia TVN24. Vietor dosahoval v niektorých oblastiach v nárazoch 90 až 100 kilometrov za hodinu, najsilnejší bol víchor na Snežce, kde podľa TVN24 namerali rýchlosť vetra až 180 kilometrov za hodinu.

Najhoršie bolo postihnuté vojvodstvo Veľkopoľské, Pomoranské, Dolnosliezsko, Západo-Pomoransko a Lubusko. Celkom vyrážali v týchto oblastiach hasiči od soboty vo viac ako tisíc prípadoch. Išlo najmä o popadané stromy, ktoré blokovali premávku na cestách a železnici.

Zdvihnutá hladina riek či poškodený plynovod

Poškodené bolo tiež vedenie elektrického prúdu. V oblasti Poznane, kde vietor v nárazoch dosahoval rýchlosť až 104 kilometrov za hodinu, zostalo viac ako 40-tisíc domácností bez elektriny.

V Berlíne vyhlásili požiarnici pre silný vietor výnimočný stav, v noci vyrážali asi v 100 prípadoch a do služby boli povolaní všetci dobrovoľní hasiči. Autor: Reuters, FABRIZIO BENSCH

V meste Svinoústí na severozápadnom pobreží Poľska spadnutý žeriav ľahko poškodil plynovod a uvoľnilo sa nepatrné množstvo plynu do ovzdušia. Prevádzka zariadenia bola dočasne zastavená, pokiaľ nebude plynovod opravený, uviedol hovorca spoločnosti GAZ-SYSTEM Tomasz Pietrasieński.

Búrka priniesla tiež dážď, ktorý zdvihol hladiny riek. Hasiči odchádzajú čerpať vodu z pivníc a pomáhajú ľuďom s protipovodňovými opatreniami, najviac v Západo-Pomoranskom vojvodstve.

V Nemecku búrka zastavila regionálne vlaky

Spoločnosť Deutsche Bahn (DB) zastavila ráno kvôli búrke regionálnu vlakovú dopravu v častiach Nemecka. Zastavené boli regionálne spoje na severovýchode a v centrálnej časti krajiny. Silná búrka s dažďom zasiahla Nemecko v noci, na mnohých miestach popadali stromy, ktoré blokovali cestnú a železničnú dopravu.

Obmedzená bola prevádzka aj na berlínskom letisku Tegel. Úrady vyzvali obyvateľov v postihnutých oblastiach, aby nevychádzali radšej z domov.

Hovorca Deutsche Bahn podľa DPA oznámil, že ráno nepôjdu regionálne vlaky v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durínsku. Podľa rozhlasovej a televíznej stanice MDR to znamená, že vlaky museli zastaviť v najbližšej stanici a vyčkať na pokyn, až sa víchor utíši. Obmedzená bola regionálna vlaková doprava aj v spolkových krajín Šlezvicko-Hostýnsko, Dolné Sasko, Hamburg a Meklenbursko-Predné Pomoransko.

170 výjazdov len v Hamburgu

V mnohých oblastiach popadali stromy na cesty. V okrese Sonneberg v Durínsku zostalo niekoľko áut zablokovaných a museli k nim vychádzať hasiči. V oblasti pohoria Harz vyrážali ráno hasiči asi v 50 prípadoch, hlásené tam sú aj výpadky elektrického prúdu.

Na severe Nemecka v oblasti Hamburgu varovali úrady aj pred zvýšením hladiny riek, v Hamburgu sú úrady pripravené uzavrieť niektoré ulice, ak hladina Labe výrazne stúpne. Len v meste Hamburg vyrážali hasiči v noci na dnes asi v 170 prípadoch, uviedol denník Die Welt.

Kvôli vetru v ČR zomreli dvaja ľudia, bez prúdu sú tisíce domov

V Berlíne vyhlásili požiarnici výnimočný stav, v noci vyrážali asi v 100 prípadoch a do služby boli povolaní všetci dobrovoľní hasiči, uviedla DPA. Búrka v Berlíne lámala stromy, na dvoch miestach spadlo lešenie. V jednom prípade bol ľahko zranený chodec. Dva prímestské vlaky v oblasti Berlína zasiahli stromy, nikto nebol zranený.

Po celom území Českej republiky vyčíňa od rána silný vietor. Počas dopoludnia si vyžiadal už dva ľudské životy. Pri Starči na Třebíčsku spadol strom na ženu, v Jičíne usmrtil padajúci strom muža. Od skorého rána sú komplikácie na cestách i železnici. Bez prúdu zostali státisíce domácností, ČEZ vyhlásil kalamitný stav v siedmich krajoch.

Hasiči zaznamenali stovky výjazdov k popadaným stromom a strhnutým strechám. Hlavne na severe Čiech stúpajú hladiny riek, v niektorých miestach už prekročili tretí povodňový stupeň ohrozenia. Výstraha Českéo hydrometeorolo­gického ústavu pred silným vetrom platí v celej krajine do 19:00.

Na problémy sa musí pripraviť Morava

Kvôli poruchám na vedení vysokého a nízkeho napätia platí kalamitný stav pre Karlovarský, Královohradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Stredočeský a Ústecký kraj. ČEZ ale predpokladá, že sa problémy postupne presunú aj na severnú a strednú Moravu. Najčastejšou príčinou porúch je pád stromov a konárov do vedenia a ulomené izolátory.

Podľa Českých dráh je kvôli vetru prerušená alebo skomplikovaná prevádzka na desiatkách tratí.

Cestujúci musia počítať s dlhým oneskorením. Napríklad na severe Čiech zastavila ráno veterná smršť prevádzku na deviatich tratiach, vrátane medzinárodnej z Děčína do Nemecka. Úplne prerušená je prevádzka na koridore Praha – České Budějovice, vlaky nejazdia ani medzi Benešovom a Táborom.

Popoludní by sa mala situácia stabilizovať

V Libereckom kraji vystúpila na tretí povodňový stupeň Jizera v Jablonci nad Jizerou na Semilsku a Kamenice v Plavech na Jablonecku. V obciach zatiaľ voda škody nespôsobila. Tretí povodňový stupeň prekročilo tiež Labe v profile Vestřev. Zrážky ale postupne slabnú a popoludní by sa podľa vodohospodárov mala situácia stabilizovať.

Problémy sú aj na cestách. ČHMU vo výstrahe upozorňoval, že by vodiči nemali vychádzať, pokiaľ to nie je bezpodmienečne nutné. Silné nárazy môžu urobiť auto neovládateľným. Napríklad v Aši narazilo auto do spadnutého stromu.

Zatvorená ZOO či odstavené lanovka

Práve k vyvráteným stromom a konárom na cestách najčastejšie odchádzajú hasiči. V Havlíčkovom Brode spadol strom na budovu psychiatrickej nemocnice, nikto nebol zranený. V Pardubiciach vietor zroloval strechu na potravinárskej škole, stromy zatarasili cestu na križovatke pri univerzite alebo na Hlaváčovej ulici, ktorá spája centrum s Drážkou a Dubinou.

Kvôli silnému vetru zostane zatvorená Zoo Praha. Jej riaditeľ Miroslav Bobek to zdôvodnil možným ohrozením návštevníkov padajúcimi vetvami a škodami z víchrice. Až do večera zrejme nebude jazdiť kabínová lanovka na Ještěd v Liberci.