V Barcelone sa demonštruje za jednotu Španielska

Stovky ľudí so španielskymi vlajkami už v katalánskej metropole vyrazili do ulíc, asi stovka sa ich zišla pred veliteľstvom polície a volala „Nie ste v tom sami!“. Španielsky denník El Mundo zverejnil prieskum, podľa ktorého by v decembrových voľbách separatisti stratili väčšinu v parlamente.

Nedeľňajšiu demonštráciu zvolala organizácia Katalánska občianska spoločnosť, na ktorej akcii začiatkom mesiaca dorazili státisíce ľudí. Autor: SITA/AP, Santi Palacios

Demonštrácia sa koná od 12:00 SEČ pod heslom Všetci sme Katalánsko a má byť protestom proti rezolúcii o nezávislosti, ktorú v piatok schválil katalánsky parlament, ovládaný v predchádzajúcich dvoch rokoch separatistami. Kvôli snahám o nezávislosť Madrid od soboty prevzal vedenie Katalánska, rozpustil tamojší parlament a vyhlásil na december voľby.

Miliónový pochod v októbri

Hoci manifestácia sa začala až na poludnie, už dve hodiny predtým sa podľa záberov zo sociálnych sietí pohybovali v uliciach Barcelony stovky ľudí s červenožltými španielskymi vlajkami.

Organizátori zo SCC očakávajú masovú účasť, podobne ako tomu bolo 8. októbra, kedy do ulíc katalánskej metropoly vyšiel podľa organizátorov takmer milión ľudí, podľa polície okolo 350 000, aby dali najavo svoj nesúhlas s kampaňou vtedajšej vlády za odtrhnutie autonómnej oblasti.

Dnešná demonštrácia bude ďalším dôkazom toho, ako sú Katalánci v otázke nezávislosti rozdelení.

Madrid bude rád, keď sa Puigdemont volieb zúčastní

Španielsky denník El Mundo priniesol prieskum verejnej mienky spoločnosti Sigma Dos, podľa ktorého by teraz vo voľbách separatisti stratili väčšinu v regionálnom parlamente. Najviac hlasov (26,4 percenta) by síce dostala separatistická strana Republikánskej ľavica Katalánska (ERC), dohromady by ale separatistické strany obsadili v 135-člennom parlamente len najviac 65 kresiel a k absolútnej väčšine by im chýbali tri mandáty.

Vo voľbách, ktoré sa majú konať 21. decembra, zatiaľ môžu kandidovať aj ministri zosadenej katalánskej vlády. Zatiaľ nie sú obvinení, ale niektorým hrozí trestné stíhanie kvôli rezolúcii o nezávislosti. Už v septembri navrhla prokuratúra stíhanie katalánskej vlády kvôli vtedy pripravovanému referendu o nezávislosti, ktoré sa konalo 1. októbra.

V sobotu hovorca španielskej vlády Inigo Méndez agentúre Reuters povedal, že vláda bude rada, keď sa zosadený katalánsky premiér Carles Puigdemont decembrových volieb zúčastní.