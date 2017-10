Mayovej minister čelí podozreniu zo sexuálneho obťažovania

Minister Mark Garnier označil bývalú podriadenú hanlivým výrazom a dal jej peniaze na to, aby v sexshope v kúpila dva vibrátory.

Britská premiérka Theresa Mayová nariadila vyšetrovanie jedného zo svojich ministrov kvôli obvineniu zo sexuálneho obťažovania. Reagovala tak na informácie o tom, že minister žiadal podriadenú, aby pre neho kúpila erotické pomôcky.

Minister pre medzinárodný obchod Mark Garnier podľa dnešnej správy denníka Mail on Sunday označil bývalú podriadenú hanlivým výrazom so sexuálnym kontextom a dal jej peniaze na to, aby v sexshope v londýnskej štvrti Soho kúpila dva vibrátory. Počas nákupu potom stál pred obchodom.

Garnier tvrdí, že jeho hanlivý výrok bol súčasťou zábavnej konverzácie o komediálnom televíznom seriále a že nákup erotických pomôcok bol len žartom. Popiera, že by sa dopustil sexuálneho obťažovania.

„Vzal ma do Soho a dal mi peniaze na nákup dvoch vibrátorov. Keď som ich kupovala, stál pred obchodom. Hovoril, že jeden je pre jeho manželku a druhý pre ženu pracujúcu v jeho úrade vo volebnom obvode,“ uviedla bývalá podriadená.

Minister zdravotníctva Jeremy Hunt oznámil, že Mayová požiadala o vyšetrovanie, ktoré má zistiť, či Garnier porušil pravidlá správania stanovené pre vládnych ministrov. „Ak sú tieto historky pravdivé, je to zjavne absolútne neprijateľné,“ vyhlásil.