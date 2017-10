Babiš chce, aby sa o jeho menšinovej vláde hlasovalo pred Vianocami

Víťaz parlamentných volieb v Česku Andrej Babiš chce, aby hlasovanie o vyjadrení dôvery jeho menšinovej vláde zostavenej z ministrov z hnutia ANO a nestraníckych odborníkov bolo do Vianoc. Vyjadril sa tak v televíznej diskusnej relácii Partie. Politik počas diskusie uviedol, že chce mať vládu zostavenú do 20. novembra, keď sa po prvý raz stretne Poslanecká snemovňa, aby sa o dôvere mohlo hlasovať ešte pred vianočnými sviatkami. Zatiaľ ale nie je jasné, kto dá takejto menšinovej vláde dôveru. Aby sa tak stalo, potrebuje podporu ďalších 23 poslancov, alebo aby počas hlasovania odišlo 45 poslancov a znížili by tak kvórum, píše spravodajský portál iDNES.cz.

„Som pragmatik, budem pokojne plniť aj program iných strán,“ vyjadril sa Babiš o tom, ako bude vyzerať program jeho menšinovej vlády. S predčasnými voľbami, ktoré by mohli prísť po opakovanom vyslovení nedôvery trom vládam alebo po rozpustení Poslaneckej snemovne, neráta. V prípade, ak by mali záujem iné strany o účasť vo vláde a boli by ochotné spolupracovať, Babiš označil viacero „zaujímavých osobností“, vrátane Václava Klausa mladšieho z ODS, ktorý je straníckym expertom na školstvo. Okrem toho spomenul aj Janu Černochovú z ODS a Jana Hamáčka z ČSSD, ktorí sa zase orientujú v oblasti obrany. Súčasný minister obrany Martin Stropnický sa zrejme presunie na rezort zahraničia, to však Babiš nepotvrdil.