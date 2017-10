Trumpov bývalý volebný manažér Manafort sa vydal do rúk FBI

Niekdajší manažér kampane terajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa Paul Manafort sa vydal do rúk Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).

Denník The New York Times uviedol, že federálne úrady majú okrem Manaforta záujem aj o jeho bývalého obchodného spoločníka Ricka Gatesa. Prípad súvisí s vyšetrovaním údajných ruských zásahov do minuloročných prezidentských volieb v USA.

Presná definícia obvinenia zatiaľ známa nie je, ale má byť zverejnená neskôr počas dňa. Trump v minulosti opakovane akúkoľvek spoluprácu s Moskvou počas volebnej kampane odmietol.

Už v sobotu televízia CNN informovala, že tím amerických vyšetrovateľov pod vedením Roberta Muellera, ktorý úlohu Ruska počas volieb preveruje, dospel k vypracovaniu prvých obvinení.

Spravodajská stanica k tomu uviedla, že nie je známe, koho sa obvinenia týkajú a čo presne obsahujú. Teraz CNN s odvolaním sa na svoje zdroje oboznámené s prípadom upresnila, že Manafort bol v utajenom režime obvinený v piatok a že odtajnenie spisu sa očakáva v pondelok.

Denník The New York Times k prípadu Manaforta napísal, že Mueller žiada aj vydanie Manafortovho bývalého spoločníka Gatesa. Jeho meno je podľa denníka prepojené s Manafortovou firmou založenou na Cypre, cez ktorú Manafort prijímal platby od obchodníkov a politikov z východnej Európy.