Separatisti potvrdili účasť v predčasných katalánskych voľbách

K vytvoreniu koalície strán podporujúcich jednotu Španielska v pondelok vyzvala vodkyňa najsilnejšej unionistickej strany v Katalánsku, informoval denník El País.

Po piatkovom rozpustení katalánskej vlády a vedenia parlamentu vyzývali niektorí separatisti k bojkotu predčasných volieb, s ktorých pomocou chce Madrid obnoviť v regióne ústavný poriadok. V pondelok sa ale dve najvýznamnejšie separatistické strany zhodli, že do volieb pôjdu.

„Uvidíme sa pri voľbách, pán Rajoy. Nemáme strach zúčastniť sa volieb,“ odkázala španielskemu premiérovi Marianovi Rajoyovi členka vedenia Demokratickej európskej strany Katalánska (PDeCAT) Marta Pascalová po pondelkovom rokovaní straníckych lídrov. Strana, ktorej členom je aj zosadený premiér Carles Puigdemont, podľa nej teraz začne výber kandidátov na poslancov a bude riešiť, či rovnako ako pred minulými voľbami zloží spoločnú kandidátku s ďalšími separatistickými formáciami. Hlavným cieľom strany bude „nielen obrana slobody, ale aj samostatnosti“, uviedla Pascalová.

Sergi Sabriá: Voľby sú Rajoyova pasca

Podobne sa v pondelok vyjadrili aj zástupcovia Republikánskej ľavice Katalánska (ERC), ktorú by podľa víkendového prieskumu denníka El Mundo v decembri volilo najviac Kataláncov. Hovorca strany Sergi Sabriá síce v pondelok označil vypísanie volieb za Rajoyovu „pascu“, ktorou chce španielsky premiér anulovať výsledky referenda o nezávislosti, ERC ale podľa neho chce tlaku Madride čeliť tým, že do volieb pôjde.

Kým separatistické strany pred minulými voľbami utvorili koalíciu Spoločne pre áno (JXSí), ktorá za podpory radikálnej separatistickej ľavice v parlamente odhlasovala vyhlásenie nezávislosti, unionistické formácie išli do volieb samostatne. Šéfka katalánskej strany ciudadanos Inés Arrimadasová vyzvala katalánskych ľudovcov a socialistov k predvolebnej spolupráci, ktorá by podľa nej umožnila získanie väčšiny mandátov. „Ak vieme počítať, zástancovia jednoty môžu 21. decembra vyhrať nad nacionalistami,“ vyhlásila politička z najsilnejšej prošpanielskej strany v Katalánsku.

Denník El Mundo v nedeľu priniesol výsledky prieskumu verejnej mienky spoločnosti Sigma Dos, podľa ktorých by teraz vo voľbách separatisti stratili väčšinu v regionálnom parlamente. Najviac hlasov (26,4 percenta) by síce dostala ERC, dohromady by ale separatistické strany obsadili v 135-členném parlamente len maximálne 65 kresiel a k absolútnej väčšine by im chýbali tri mandáty.