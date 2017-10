La Vanguardia: Belgicko môže dať Puigdemontovi azyl, no skôr len teoreticky

Udelenie azylu sa nezdá pravdepodobné a v Európskej únii, kam Španielsko aj Belgicko patria, k tomu nie je podobný precedens, píše katalánsky denník La Vanguardia. Štát únie teoreticky môže udeliť politický azyl občanovi inej krajiny únie právna úprava EÚ to ale dosť obmedzuje, hoci štátom priznáva zvrchovanosť.

Možná roztržka Belgicka a EÚ

Azyl Puigdemontovi by navyše podľa diplomatických zdrojov spôsobil roztržku medzi Belgickom a EÚ. Predstavitelia únie aj viacerých členských krajín sa jasne vyslovili proti odtrhnutiu Katalánska od Španielska.

Podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN aj podľa Charty základných práv EÚ má právo na azyl každý, kto čelí politickej perzekúcii vo svojej krajine. Udelenie azylu je zvrchovaným právom úradov osloveného štátu. Pre občanov tretích krajín má únia takzvané dublinské pravidlá, zatiaľ čo udelenie azylu občanovi EÚ upravuje protokol k amsterdamskej zmluve, platný od decembra 2009.

Tomuto protokolu sa tiež hovorí Aznarov protokol, podľa bývalého španielskeho premiéra Josého Maríu Aznara, ktorý ustanovenie inicioval. Urobil tak kvôli tomu, aby zamedzil udeľovaniu azylu členom baskickej separatistickej organizácie ETA, čo sa dialo práve v Belgicku. Aznar tak chcel uľahčiť vydávanie týchto osôb španielskym súdom.

V Aznarovom protokole sa okrem iného hovorí, že členské štáty EÚ sa navzájom považujú za bezpečné krajiny pokiaľ ide o ochranu ľudských práv a slobôd. Zvažovať či prijať žiadosť o azyl od príslušníka členského štátu EÚ môže iný členský štát len ​​vo výnimočných prípadoch.

Napríklad ak členský štát prijal na svojom území mimoriadne opatrenia, ktoré by pozastavili uplatňovanie ľudských práv. Ďalšou možnosťou je, že Rada EÚ začala s členským štátom konanie kvôli závažnému porušeniu rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, princípov právneho štátu či ľudských práv.

Azyl v Belgicku je nepravdepodobný

Aznarov protokol tiež uvádza, že ak členský štát rozhodne o udelení azylu občanovi krajiny EÚ jednostranne, musí byť o tomto kroku bezodkladne informovaná Rada EÚ.

Podľa právnych expertov oslovených denníkom La Vanguardia nie je pravdepodobné, že by Belgicko azyl Puigdemontovi udelilo. „Museli by existovať závažné známky jeho perzekúcie, ale aj v tom prípade sa mi to zdá veľmi nepravdepodobné. Teoreticky by to šlo len za veľmi, veľmi výnimočnej situácie,“ uviedol v pondelok šéf belgického úradu pre utečencov Dirk Van den Bulcke. Belgický premiér Charles Michel už v nedeľu vylúčil, že by belgické úrady odvolanému katalánskemu premiérovi poskytli azyl.

Puigdemont a päť exministrov katalánskej vlády odišli do Belgicka v pondelok a podľa niektorých médií sa tam mienia ukryť pred španielskou justíciou. Španielska generálna prokuratúra ich v pondelok obvinila zo vzbury, za ktorú im hrozí až 25 rokov. Dôvodom sú ich snahy o nezávislosť Katalánska, pre ktoré Madrid cez víkend prevzal priamu správu tohto autonómneho regiónu.