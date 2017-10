Vučić si praje predčasné parlamentné voľby v Srbsku

Počas štyroch rokov by sa tak konali už tretie predčasné voľby. Podľa politológov a predstaviteľov opozície pritom pre takýto krok nie sú žiadne dôvody. Vučić, ktorý sa usiluje o členstvo Srbska v EÚ, však verí, že predčasné voľby by prispeli k lepšej príprave na vstup do únie. Povedal však tiež, že „je o tom treba ešte hovoriť aj s politickými protivníkmi“.

„Máme pre to pádne argumenty … Voľby by sa nekonali dvakrát (miestne a parlamentné) a mohli by sme sa lepšie pripraviť na členstvo v EÚ … V dôsledku predčasných volieb by sme mohli vládnuť neprerušovane do roku 2022,“ povedal Vučić v rozhovore. Jeho strana podľa neho „vypísanie predčasných volieb úplne podporuje“.

SNS v parlamentných voľbách v roku 2016 získala väčšinu v parlamente –131 z 250 kresiel- a následne svoju moc ešte viac ukotvila vytvorením koalície so Socialistickou stranou Srbska (SPS). Vučić sa teší obľube najmä na vidieku, menej populárny je však v Belehrade, kde žije asi štvrtina srbských voličov. Nespokojných je s ním a jeho stranou aj mnoho zamestnancov verejného sektora, ktorým vadia prísne úsporné opatrenia.

Podľa opozície je práve očakávaná porážka SNS vo voľbách do zastupiteľstva Belehradu pravým dôvodom chystania predčasných parlamentných volieb s voľbami miestnymi. SNS by v nich mohla využiť silnejšiu predvolebnú kampaň na lepší výsledok v metropole a zároveň prípadný neúspech zakryť predpokladaným úspechom na celoštátnej úrovni.

Srbsko chce do roku 2025 vstúpiť do EÚ, zároveň ale musí zvážiť ako tento krok ovplyvní jeho vrúcny vzťah s Ruskom. Dôležité pre krajinu bude tiež zlepšiť vzťahy s Kosovom, ktoré od Srbska vyhlásilo nezávislosť v roku 2008.