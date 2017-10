Na Manhattane sa strieľalo, údajný terorista zabil osem ľudí

Útočník podľa dostupných informácií do ľudí vrážal autom, následne začal strieľať.

Útočník podľa dostupných informácií do ľudí vrážal autom, následne začal strieľať. Autor: BRENDAN MCDERMID

Oznámil to starosta Bill de Blasio, podľa ktorého išlo o „obzvlášť zbabelý teroristický čin“. Zástupca newyorskej polície na tlačovej konferencii informoval, že páchateľom je dvadsaťdeväťročný muž, ktorý bol pri zatýkaní postrelený do brucha a je v nemocnici.

Podrobnosti o jeho identite polícia odmietla zverejniť. Podľa guvernéra štátu New York Andrewa Cuoma zrejme nešlo o skupinovo organizovanú akciu .

O motíve incidentu zatiaľ nie sú žiadne správy.

Páchateľ podľa televízie ABC so svojim prenajatým pick-upom plnou rýchlosťou vošiel do jazdného pruhu vyhradeného cyklistom, niekoľko ľudí zrazil a potom sám narazil do školského autobusu. Útočník, zrejme zranený, vystúpil z kabíny, kričal a v rukách držal dve zbrane, podľa vyšetrovateľov išlo ale o atrapy.

V aute útočníka neboli nájdené žiadne výbušniny.

Zraneným policajti poskytujú prvú pomoc a odosielajú ich do neďalekej nemocnice.

Televízia Eyewitness News s odvolaním sa na vyšetrovateľov uviedla, že incident mohol začať hádkou dvoch vodičov, ktorá skončila streľbou.

Zábery z miesta útoku priniesla televízna stanica CNBC. Video je v anglickom jazyku.

Incident potvrdil hovorca newyorskej polície, ktorý obyvateľov a návštevníkov Manhattanu varoval, aby sa vyhli oblasti streľby. Na mieste podľa hovorcu zasahuje mnoho policajtov. Newyorský starosta Bill de Blasio obyvateľom mesta oznámil, že okamžitá hrozba pominula.

O útoku bol informovaný prezident Donald Trump.

Prípadu sa ujali agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Páchateľ podľa nich konal sám, po nikom ďalšom polície nepátra.

Streľba sa podľa médií ozývala z priestoru West Side Highway, rušnej magistrály lemujúcej západné pobrežie Manhattanu pri ľavom brehu rieky Hudson. Je to len niekoľko blokov od Svetového obchodného centra a pamätníka obetí teroristického útoku z roku 2001.