Rusko udelilo azyl obvinenému z pokusu o prevrat v Čiernej Hore

Ruské úrady udelili postavenie utečenca občanovi Čiernej Hory Ananovi Nikičovi, ktorý vo vlasti čelí podozreniu, že sa podieľal na údajnom pokuse o štátny prevrat počas minuloročných parlamentných volieb. Rusko preto odmietlo čiernohorským úradom vydať utečenca, uviedli ruské médiá s odvolaním sa na čiernohorské ministerstvo spravodlivosti.

Po Nikičovi, ktorý po údajnom pokuse o prevrat utiekol z vlasti, bolo vo februári vyhlásené medzinárodné pátranie. Na tomto základe bol začiatkom apríla zadržaný v Moskve a čiernohorské úrady požiadali o jeho vydanie. Zamietavá odpoveď od ruskej generálnej prokuratúry dorazila do Podgorice minulý mesiac.

Nikiča bol podľa serveru Newsru.com tlmočníkom opozičného zoskupenia Demokratický front, ktorého vodcovia teraz čelia obvineniu z pokusu o štátny prevrat. Podľa vyšetrovateľov Nikiča verboval Čiernohorcov do služieb ruskej rozviedky.

V Čiernej Hore momentálne súdia 14 obžalovaných. Údajne chceli spáchať atentát na čiernohorského premiéra Mila Djukanoviča. Kľúčový svedok obžaloby, pochádzajúci z radov vodcov údajného sprisahania, na súde vyhlásil, že pokus o prevrat financovali ruské spravodajské služby s cieľom zabrániť krajine vo vstupe do Severoatlantickej aliancie.

Medzi obvinenými, napospol Srbmi, sú aj dvaja Rusi, ktorým sa však podarilo utiecť, a to do Ruska, ktoré svojich občanov do cudziny nevydáva.

Moskva akúkoľvek účasť na plánovanom pokuse o prevrat popiera, čiernohorská proruská opozícia považuje súdny proces za vykonštruovaný. Napriek nesúhlasu Ruska sa Čierna Hora tento rok v júni stala 29. členom NATO.