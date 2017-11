Atentátnik z New Yorku v odkaze spomína Islamský štát

Atentátnik, ktorý v utorok na Manhattane narazil do davu a zabil osem ľudí, zanechal odkaz odkazujúci na teroristické hnutie Islamský štát (IS). V rozhovore so stanicou CBS to vyhlásil guvernér štátu New York Andrew Cuomo.

Čin útočníka, ktorý bol identifikovaný ako uzbecký prisťahovalec Sayfullo Saipov (v prepise z uzbečtiny Sajfulláh Saipov), úrady označujú ako teroristický.

O tom, že Saipov nechal v aute, ktorým zabíjal, odkaz, informovali mnohé americké médiá s odvolaním sa na svoje zdroje. Teraz existenciu správy Cuomo potvrdil, podrobnosti ale neuviedol.

Osamelý vlk

Svedkovia útoku vypovedali, že Saipov po náraze svojho auta do autobusu vybehol na ulicu, kde v arabčine volal Boh je veľký (Alláhu akbar). Túto informáciu ale úrady doteraz nepotvrdili.

Saipov v USA podľa všetkého nemal žiadne záznamy, ktoré by ukazovali na jeho možné radikálne zmýšľanie. Aj jeho priatelia tvrdia, že nezastával žiadne vyhrotené postoje. Cuomo už v utorok povedal, že sa zdá, že atentátnik bol takzvaným osamelým vlkom, ktorý konal sám a ktorý nebol napojený na rozsiahlejšie teroristické sprisahanie.

Bezpečnostná analytička Fran Townsendová upozornila, že v Saipovovej rodnej krajine pôsobí Islamské hnutie Uzbekistanu, ktoré v roku 2015 sľúbilo vernosť Islamskému štátu. Dovtedy sa hnutie hlásilo k radikálnej organizácii Al-Kájda. Obe teroristické organizácie zhodne vyzývajú svojich stúpencov, aby páchali útoky s pomocou automobilov.

Ocenený skutok policajta

Townsendová sa domnieva, že vyšetrovatelia sa v hľadaní motívu zamerajú na to, či sa Saipov inšpiroval uzbeckým hnutím, IS či inou teroristickou organizáciou.

Saipovovo vyčíňanie zastavil policajt, ​​ktorý útočníka postrelil do brucha. CBS identifikovala policajta ako Ryana Nasha, ktorý v newyorskom policajnom zbore pôsobí päť rokov.

Médiá uviedli, že Nash bol následne v nemocnici ošetrený kvôli bolestiam v ušiach, čo očividne spôsobil výstrel. Cuomo a tiež newyorský starosta Bill de Blasio zákrok policajtov verejne ocenili.