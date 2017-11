Lotyšsko postaví po ruských hraniciach plot aj na tých bieloruských

Výstavba má byť hotová do roku 2020. Celkové náklady sa odhadujú na 10,5 milióna eur.

Lotyšsko oznámilo, že ohradí svoj úsek hranice s Bieloruskom, podobne ako to už skôr urobilo na hranici s Ruskom, kde stavbu dokončilo vlani. Do konca roka má vzniknúť projekt a budúci rok sa začne stavať plot, ktorý má byť hotový do roku 2020. Celkové náklady sa odhadujú na 10,5 milióna eur.

„Plot bude vysoký dva metre, s ostnatým drôtom hore,“ uviedol v rozhlase Olegs Jemašovs z pohraničnej stráže. Plot nepovedie cez jazerá, močiare ani rieky, ktoré tvoria prirodzenú hranicu medzi oboma štátmi; preto sa má ohradiť 120 zo 170 kilometrov dlhej hranice.

Zastaviť migráciu do EÚ a pašeráctvo

Cez napätie vo vzťahoch s Ruskom nestavia Lotyšsko podľa štátnych predstaviteľov ploty na hranici s východnými susedmi z vojenských dôvodov, ale hlavne preto, aby zabránilo ilegálnej migrácii do Európskej únie. Cez Rusko a Bielorusko totiž vedie trasa, ktorou prichádzajú utečenci z Afganistanu, Pakistanu a ďalších krajín.

Pohraničníci a colníci tiež čelia rozmachu pašeráctva: vlani zabavili 11 miliónov cigariet, za deväť tohtoročných mesiacov už 25 miliónov kusov, upozornil server Rustvnet.lv.

V Lotyšsku sa o utečencov podľa médií starajú len po dobu, kedy v utečeneckom stredisku čakajú na vybavenie úradných formalít. Akonáhle získajú postavenie utečenca, musia opustiť stredisko a postarať sa sami o seba. Vydržať v Lotyšsku je pre utečencov ťažké, pretože sociálne dávky sú príliš skromné, a ťažko nájdu prácu, pretože miestne zákony vyžadujú znalosť štátneho jazyka. V prípade neznalosti hrozí pokuta, a to aj zamestnávateľovi.