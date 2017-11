Britániou otriasa lavína obvinení zo sexuálnych deliktov politikov

Britániou už niekoľko dní otriasa lavína obvinení zo sexuálneho obťažovania alebo zneužívania zo strany politikov. Jedným z posledných obvinených je aj šéf kabinetu premiérky Damian Green.

Britská premiérka Theresa Mayová nariadila, aby sa vyšetrili tvrdenia o jeho údajných neslušných návrhoch. So závažným obvinením v utorok prišla v rozhovore s BBC tiež 25-ročná labouristická aktivistka Bex Baileyová, ktorá oznámila, že bola znásilnená na jednej z labouristických akcii v roku 2011.

Nemala by si čas zájsť na drink?

Kvôli údajným nemiestnym návrhom je popoťahovaný aj šéf kabinetu premiérky Damian Green. Na toho si v londýnskych Timesoch posťažovala 31-ročná publicistka a konzervatívna aktivistka Kate Maltbyová. O zhruba 30 rokov starší Green sa údajne „letmo“ dotýkal jej kolien pri návšteve reštaurácie v roku 2015 a vlani jej zaslal „šteklivú“ krátku textovú správu. Ponúkal jej vraj pomoc v kariére „a jedným dychom dával jasne najavo, že má sexuálny záujem“.

„Dlho sme sa nevideli. Ale s obdivom som si prezeral teba v korzete vo svojom obľúbenom plátku a pocítil som nutkanie sa opýtať, či by si niekedy nemala čas zájsť na drink,“ napísal vraj Green po tom, čo sa v Timesoch fotografia Maltbyovej objavila.

Neprijateľné správanie vo Westminsteri

Green tvrdenie dcéry svojich známych označil za „absolútne a úplne nepravdivé“. Podľa neho bol návrh myslený zo žartu. Obaja sa vraj priateľsky stretávali pravidelne dvakrát ročne.

Maltbyová povedala, že sa cítila neslušne, trápne a zradená. „Nebolo to pre mňa vtedy prijateľné a nemalo by to byť prijateľné správanie vo Westminsteri ani v budúcnosti,“ napísala žena.

Kvôli údajným nemiestnym návrhom je popoťahovaný aj šéf kabinetu premiérky Mayovej Damian Green. Autor: Reuters, PHIL NOBLE

S ešte závažnejším obvinením prišla labouristická aktivistka Bex Baileyová. Nemenovaný vysoko postavený funkcionár strany na ňu vraj naliehal, aby si znásilnenie na akcii labouristickej strany nechala pre seba, ak si nechce zničiť kariéru. Baileyová BBC v utorok povedala, že vyšla z anonymity, aby zmenila spôsob, ako sa k takýmto prípadom pristupuje a opozičná strana už potvrdila, že začala vyšetrovanie prípadu.

Marka Garniera už vyšetrujú

Už koncom minulého týždňa britská premiérka Theresa Mayová nariadila vyšetrovanie ministra pre medzinárodný obchod Marka Garniera kvôli obvineniu zo sexuálneho obťažovania. Podľa denníka Mail on Sunday označil bývalú podriadenú hanlivým výrazom sa sexuálnym kontextom a dal jej peniaze na to, aby v sexshope v londýnskej štvrti Soho kúpila dva vibrátory.

Sexuálne obťažovanie sa týka nielen politikov, ale aj bežných Britov.

„Vzal ma do Soho a dal mi peniaze na nákup dvoch vibrátorov. Keď som ich kupovala, stál pred obchodom. Hovoril, že jeden je pre jeho manželku a druhý pre ženu pracujúcu v jeho úrade vo volebnom obvode,“ uviedla bývalá podriadená.

Zákonodarcovia a prostitútky

Premiérka Mayová reagovala tiež na tvrdenia o sexuálnom obťažovaní v parlamente. V liste šéfovi Dolnej snemovne Johnovi Bercowovi z tohto týždňa vyzvala k sprísneniu súčasného disciplinárneho režimu parlamentnej komory. Vláda sľúbila, že bude zlepšený prístup k sťažnostiam zamestnancov a personálu snemovne.

BBC tvrdí, že má k dispozícii zoznam takýchto sťažností, hoci väčšinou nedokázaných, týkajúcich sa zhruba 40 konzervatívnych poslancov a ministrov. Medzi nimi je údajne rad vážnych obvinení z nevhodného správania voči personálu a tiež informácie o využívaní služieb prostitútok a milostných aférach medzi jednotlivými zákonodarcami.