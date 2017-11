Politológ: Babišov pokus o menšinovú vládu nie je beznádejný

Andrej Babiš skúsi zatlačiť na české politické strany aj s pomocou prezidenta Miloša Zemana. Myslí si to politológ Josef Mlejnek z Karlovej univerzity. Babišovo hnutie ANO pred menej ako dvoma týždňami vyhralo voľby. Miliardár slovenského pôvodu má však problém so zostavením vlády.

Takmer všetky ostatné strany, ktoré sa do Poslaneckej snemovne dostali, s ním odmietajú spoluprácu. Východiskom je pre Babiša menšinový kabinet, v ktorom majú zasadnúť aj nestranícki experti. "V Česku sú populárne úradnícke vlády či vlády odborníkov.

Pokiaľ by teda Babiš zostavil niečo, čo by bolo prijateľné pre širšiu verejnosť, tak by mohol na ďalšie subjekty vzniknúť tlak,“ povedal pre Pravdu Mlejnek. Zeman v utorok Babiša poveril zostavením vlády, čo je len neformálny krok. Hlava štátu však zdôraznila, že ho vymenuje za premiéra, aj keď sa nebude vedieť preukázať 101 hlasmi v snemovni. V minulosti pritom od kandidátov na predsedu vlády Zeman takúto podmienku vyžadoval.

Hnutie ANO na čele s Andrejom Babišom sa chystá zostaviť po víťazných voľbách menšinovú vládu. Nie je zatiaľ jasné, kto by ju mohol podporiť v Poslaneckej snemovni. Aké šance má takýto pokus?

Je to logický vývoj. S Babišom nikto nechce ísť do koalície, nemá teda na vytvorenie vlády dostatok zákonodarcov v snemovni. Preto sa dalo očakávať, že so scenárom menšinového kabinetu ANO príde. Čo sa týka šance na získanie dôvery v parlamente, tak existujú dva dôvody, ktoré by mohli viesť k tomu, že to nebude úplne beznádejný pokus. Prvý je politický.

Nemá to byť len jednofarebná menšinová vláda. Babiš tvrdí, že v nej budú aj nestranícki odborníci. Dokonca skúša do nej lákať aj členov iných strán. Hovorí tiež, že vláda prevezme od ostatných subjektov niektoré dôležité programové body. V Česku sú populárne úradnícke vlády či vlády odborníkov.

Takéto kabinety Josefa Tošovského či Jana Fischera sa tešili podpore verejnosti. Odráža to aj nedôveru k tradičným politickým stranám. Pokiaľ by teda Babiš zostavil niečo, čo by bolo prijateľné pre širšiu verejnosť, tak by mohol na ďalšie subjekty vzniknúť tlak.

ANO a jeho marketingoví odborníci sa už postarajú o to, aby strany vyzerali ako neschopná banda, ktorá odmieta riešenia. Možno pod takýmto tlakom by niektoré subjekty Babiša aj podporili a nebudú s ním ďalej viesť vojnu.

Aký je druhý dôvod?

Dá sa označiť za ekonomicko-politický. V zákulisí českej politiky od 90. rokov pôsobia obchodnícke skupiny, ktoré majú na strany vplyv. Pokiaľ by im Babišova vláda ponúkla nejaké investície a dobré obchody, mohli by subjektom, na ktoré majú dosah, povedať, aby vládu podporili.

Prípadne celý vývoj bude ovplyvnený oboma dôvodmi, ktoré som spomenul. Takže si nemyslím, že Babišov pokus s menšinovou vládou je jednoznačne odsúdený na neúspech. Samozrejme, netvrdím, že mu to prejde, pretože zatiaľ ho nepodporil nikto.

Bola by to príšerná situácia, keby sme mali vládu bez dôvery, ale ktorú by podržal prezident, lebo mu ústava takto umožňuje kľučkovať.

Babiš má výhodu asi aj v tom, že prezident Miloš Zeman v podstate naznačil, že môže nechať vládnuť bez časového obmedzenia aj kabinet bez dôvery, hoci takýto postup je asi na hrane ústavnosti.

Samozrejme, je to niečo, čo ústava formálne umožňuje. Samo osebe je to však proti jej duchu. Myslím, že dokonca Ústavný súd by to v konečnom dôsledku mohol vyhlásiť za neústavné. Nechcem sa však teraz púšťať do výkladu ústavy, lebo sme ďaleko od takejto situácie.

Okrem toho, Zeman to asi naznačuje najmä preto, lebo tým vyvíja nátlak na strany, aby Babiša podporili. Bola by to príšerná situácia, keby sme mali vládu bez dôvery, ale ktorú by podržal prezident, lebo mu ústava takto umožňuje kľučkovať. Ale, ako hovorím, v tejto chvíli ide skôr o formu nátlaku na ostatných.

Nemyslím si, že je to plán, ktorý by Zeman a Babiš radi uprednostnili. Bola by to pre nich predsa len nevýhodná situácia.

Aké usporiadanie Poslaneckej snemovne predpokladáte? Okrem TOP 09 a ODS sa zdá, že ostatné strany sú ochotné vyjsť ANO v ústrety a podporiť kandidáta hnutia na post predsedu dolnej komory parlamentu.

Vzhľadom na pestré zloženie snemovne je ťažké odhadnúť, ako sa podarí obsadiť jednotlivé posty. Čo sa však týka kresla predsedu, tak sa zdá, že by mohol prejsť kandidát ANO.

Je to dôležité aj z toho hľadiska, že prezident dva razy vymenúva premiéra. Keď kabinet nezíska dvakrát dôveru, tretí pokus je právomocou šéfa Poslaneckej snemovne. V takejto situácii je to kľúčový post.

Pokiaľ strany viac-menej súhlasia s tým, aby predstaviteľ ANO viedol parlament, tak tým v podstate hovoria, že očakávajú, že hnutie bude hlavnou stranou nejakej vlády.