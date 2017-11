Budú platiť za diaľnice v EÚ všetci rovnako?

Elektronické mýto bolo na európskych cestách spustené pred dvadsiatimi rokmi. Nákladné automobily na platbu za využívanie diaľnic, rýchlostných ciest, ale aj ciest prvej triedy využívajú palubné jednotky. Takmer každá krajina však využíva vlastný systém. Na Slovensku nákladné autá platia za používanie ciest a diaľnic podľa počtu prejazdených kilometrov od roku 2010.

"Pre nás je mýto fixný náklad a jeho výška je v každej krajine iná. Preto ak by sa systém zjednotil v celej Európskej únii, uvítali by sme to. Ale muselo by to byť komplexné riešenie s jedným prístrojom, systémom, aplikáciou a podobne,“ povedal pre denník Pravda Daniel Glevický, dispečer jednej z dopravných firiem. Podľa jeho slov by však nemalo dôjsť k zvýšeniu ceny mýta, inak budú dopravcovia nespokojní.

Jednou z najväčších výziev jednotného mýta v Európskej únii je rozdielnosť systémov, ktoré používajú jednotlivé krajiny. Kým napríklad na Slovensku a v Nemecku fungujú mýtne jednotky na palubách nákladných áut na základe satelitného GPS signálu, v Poľsku a v Českej republike je v prevádzke mikrovlnný systém. Krajiny ako Taliansko majú mýtne brány. Z toho dôvodu sú čelné sklá obsypané rôznymi druhmi elektronických mýtnych jednotiek, ktoré fungujú v jednotlivých krajinách.

Priekopníkom v zjednocovaní palubných jednotiek je spoločnosť DKV, ktorá už v roku 2010 na trh priniesla palubnú jednotku, ktorú bolo možné používať vo Francúzsku, v Španielsku, Portugalsku a navyše bolo ňou možné platiť poplatky za tunely v Belgicku a Nemecku. Technické riešenie by mohlo prísť už počas budúceho roka. Spoločnosti DKV, T-Systems a Daimler AG uvedú palubnú jednotku, ktorou budú dopravcovia môcť platiť mýto v Belgicku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a vo Francúzsku.

Okrem technických rozdielov v jednotlivých krajinách je naprieč Európou rozdielny aj spôsob spoplatnenia ciest. Kým v niektorých krajinách je spoplatnenie podľa počtu prejazdených kilometrov, inde sa platí za celé úseky. Cenu navyše môže ovplyvňovať aj emisná trieda vozidla alebo počet náprav.

Daniel Glevický poukazuje aj na rozdielne ceny mýta v jednotlivých krajinách únie. "Jeden kilometer diaľnice v Poľsku stojí približne 7 centov, v Rakúsku je to približne 39 centov. Je to obrovský rozdiel. Kto v takejto situácii ustúpi pre spoločnú ,celoeurópsku‘ cenu? Nikto,“ hovorí Glevický. Vo Francúzsku alebo v Taliansku sa cena za jeden kilometer pohybuje približne na úrovni 20 centov.

Európska únia nechce zjednotiť len mýto pre nákladné automobily. Podľa plánov Európskej komisie má dôjsť k zavedeniu jednotného elektronického mýta aj pre osobné automobily, a to podľa počtu najazdených kilometrov. Slovenský rezort dopravy s návrhom Bruselu nesúhlasí. Ministerstvo dopravy sa obáva veľkého zvýšenia nákladov pre motoristov. Na Slovensku platí spoplatnenie diaľnic a rýchlostných ciest podľa času používania, nie podľa počtu prejazdených kilometrov. Od začiatku roka 2015 sú v platnosti elektronické diaľničné známky, ktoré nahradili nálepky. Ročná diaľničná známka na Slovensku stojí 50 eur, pričom jej cena nie je závislá od intenzity používania diaľnic a rýchlostných ciest. Na rok 2018 sa cena navyše nemá meniť.

Podľa Daniela Glevického vodiči vo Francúzsku za jazdu po diaľnici medzi Parížom a Lyonom zaplatia len na mýtnom 35 eur. Ide pritom o 450-kilometrový úsek, ktorého vzdialenosť je porovnateľná ako trasa medzi Bratislavou a Košicami. Aj z toho dôvodu je vo Francúzsku rozšírenejšie cestovanie vlakom, ktoré medzi Parížom a Lyonom trvá približne dve hodiny. Návrhy Európskej komisie počítajú so zavedením jednotného mýta pre nákladné vozidlá s prechodnými obdobiami do roku 2023. Platby vodičom osobných áut by sa mali zjednotiť do roku 2027.

Poplatky za využívanie diaľnic sa ukázali ako citlivá téma najmä po rozhodnutí Nemecka o spoplatnení svojich diaľničných úsekov od roku 2019. Aktuálne vodiči z celého sveta za využívanie približne 13-tisíc kilometrov diaľnic neplatia. O rok a tri mesiace však dôjde k zmene, keď začnú platiť domáci motoristi aj tí zahraniční. Výška poplatku bude závislá od objemu motora a emisnej triedy vozidla. Najkratší, desaťdňový, poplatok bude od 2,5 eura do 25 eur. Ročná diaľničná známka bude platiť 12 mesiacov a nebude viazaná na kalendárny rok. Nemcom sa však poplatok za požívanie diaľnic vráti vo forme zníženia dane za motorové vozidlo.

Po oznámení spoplatnenia diaľnic sa proti rozhodnutiu Nemecka zdvihla nevôľa zo strany okolitých štátov. Rakúsko plánuje na Súdnom dvore EÚ podať na Nemecko žalobu. Dôvodom je práve zníženie dane z motorového vozidla pre Nemcov, čím sa spoplatnenie dotkne len cudzincov. Rozhodnutie súdu sa očakáva koncom roka 2018, prípadne začiatkom roka 2019.