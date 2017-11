O nemeckých koaličných rozhovoroch sa rozhodne medzi desiatimi očami

Práve v počte piatich osôb majú totiž šéfovia CDU, CSU, FDP a dvojica politikov Zelených jednať o sporoch v oblasti migrácie, ktoré sú zatiaľ najväčšou prekážkou pre vznik novej vlády. Ak sa ju nepodarí odstrániť, rokovania skrachujú a Nemecku budú hroziť predčasné voľby.

Konzervatívna únia CDU / CSU kancelárky Angely Merkelovej, slobodní demokrati (FDP) a Zelení vedú predbežné rozhovory o vláde už takmer dva týždne. Aj keď majú rozdielne názory na rad tém, vrátane európskej, obrannej, daňovej alebo poľnohospodárskej politiky, vo väčšine oblastí nebude podľa pozorovateľov až taký problém nakoniec nájsť zhodu.

Iná je situácia pri otázkach klímy a migrácie, čo dokazuje spôsob, akým o nich strany vyjednávania vedú. Keď o nich rokovali pred týždňom, nedošli ani vzdialene k zhode a dohovorili sa, že v diskusiách budú pokračovať. Lenže v stredu strany radšej rokovania o migrácii znova odložili.

Nezhody v otázke migračnej a azylovej politiky sa týkajú okrem iného toho, či majú mať možnosť do Nemecka prichádzať rodinní príslušníci migrantov, ktorí už v krajine sú a nemajú štatút utečenca, ale takzvanú doplnkovú ochranu. Presadzujú to Zelení, podľa ktorých to prispeje k lepšej integrácii utečencov, CDU / CSU aj FDP sú ale proti. Spory sprevádzajú aj ďalšie oblasti utečeneckej a azylovej politiky.

Ak ostatné strany Zeleným, pre ktorých je migrácia jedným z kľúčových tém, dostatočne nevyhovejú, nemusel by pokračovanie rozhovorov posvätiť ich stranícky zjazd koncom novembra. Očakáva sa preto, že sa vrcholní predstavitelia štvorice strán pokúsia spory v tejto otázke vyriešiť najneskôr budúci týždeň. Niektorí pozorovatelia sa domnievajú, že toto zásadné rokovanie nemá cenu ďalej odkladať. Keď sa nenájde kompromis teraz, nenašla by sa k nemu cesta ani za pár týždňov, hodnotia komentátori.

Ak sa stranám podarí nájsť zhodu, mali by koncom novembra začať rokovania o konkrétnej podobe koaličnej zmluvy, ktorá by mohla byť hotová ešte pred Vianocami. Ak sa to nepodarí, sú najpravdepodob­nejšou variantou predčasné voľby. Tie si ale žiadna zo spomínaných strán nepraje.