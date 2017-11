Manafort a Gates žiadajú o prepustenie z domáceho väzenia, sľubujú, že neutečú

Bývalý šéf prezidentskej kampane Donalda Trumpa Paul Manafort a jeho spolupracovník Rick Gates, ktorých obvinili zo sprisahania proti USA v súvislosti s údajným zasahovaním Ruska do kampane, požiadali vo štvrtok o prepustenie z domáceho väzenia. V žiadosti, ktorú predložili súdu, sa obaja muži zaväzujú, že neutečú zo Spojených štátov v záujme vyhnúť sa stíhaniu, a žiadajú, aby im počas prípravy obhajoby umožnili voľný pohyb.

Manaforta a Gatesa obvinili vyšetrovatelia okrem iného zo sprisahania proti USA, poskytovania falošných výpovedí, prania špinavých peňazí a ďalších ekonomických zločinov, ako aj z toho, že sa nezaregistrovali ako zahraniční agenti. Manafortovi hrozí 80 rokov odňatia slobody, Gatesovi 70.

Biely dom aj Trump osobne popierajú, že by so záležitosťami, ktorých sa obvinenia týkajú, mali niečo spoločné a tvrdia, že ak sa Manafort s Gatesom niečoho dopustili, bolo to predtým, ako začali pracovať pre Trumpa.

Tieto tvrdenia Bieleho domu však americké médiá neskôr na základe zverejnených obvinení vyvrátili. V obvineniach sa uvádza, že pranie špinavých peňazí sa dialo „prinajmejšom do roku 2016“ a spiknutie proti USA údajne trvalo dokonca od roku 2006 až do roku 2017.