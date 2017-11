Ukrajina: Avakovove ruksaky sú plné špiny

„Veľmi málo verím prezidentovi. Skoro nikdy. Ibaže v tomto prípade verím Porošenkovi, ktorý odmieta obvinenia. Spoločne s Avakovom totiž sedí v jednej lodi. Je preto pre nich nevýhodné navzájom útočiť,“ tvrdí Pogrebinskij, reagujúc na vraj nedávno dramatický, vo „vysokých tóninách“ vedený rozhovor prezidenta a ministra.

Ako informovala aj britská BBC ešte v utorok v Charkove, v mieste bydliska zadržali príslušníci protikorupčnej jednotky známej pod skratkou NABU ministrovho syna Oleksandra Avakova (29).

Predával predražené ruksaky?

Je podozrivý, že spolu s ďalšími kumpánmi predal Národnej garde, ktorá patrí pod velenie rezortu vnútra, tisíce vojenských ruksakov za umelo navýšenú cenu. Mal pritom využiť kontakty otca. Konkrétne ide o prípad z obdobia rokov 2014 až 2015. Rezort vnútra vtedy podpísal dohodu finančne ohodnotenú vo výške 17 miliónov hrivien (630-tisíc dolárov).

Ibaže už v júni 2015 novinári zistili, že obvinení získali ruksaky pomocou firiem, ktoré kontroloval Avakov. Otec aj syn však tvrdia, že nemajú nič spoločné s kontroverzným kšeftom, ktorý bol založený na machinácii. Ruksak z pôvodných 555 hrivien (asi 17,5 eura) odrazu „získal“ nákupnú cenu 2899 hrivien (viac ako 92 eur).

Navyše, podľa vyšetrovateľov tovar nedodali včas podľa dohody a ani nespĺňal dohodnutú kvalitu. Obhajcovia Avakova však tvrdia opak. Podľa ukrajinského spravodajského portálu UNN v prípade, že zatiaľ podozrivému Avakovovi mladšiemu dokážu vinu, hrozí mu až 12 rokov za mrežami.

„Za zadržaním ministrovho syna je iniciatíva NABU schválená veľvyslanectvom USA v Kyjeve. Má demonštrovať konkrétne výsledky jednotky v boji s korupciou. Teraz sa na Ukrajine budú báť všetci všetkých. A to je aj cieľ Washingtonu a ním kontrolovanej protikorupčnej jednotky. Nezastaví to síce korupciu na Ukrajine, ale ľuďom vo vysokej politike to narobí nemalé problémy. Budú pod tlakom. USA majú totiž v pláne postrašiť ukrajinských politikov a prinútiť ich, aby brali oveľa vážnejšie ich požiadavky,“ sumarizuje kyjevský politológ. S tým, že sa to týka aj prezidenta Porošenka. Tvrdenie Pogrebinského o „americkej stope“ v škandále potvrdzuje aj ďalší kyjevský politológ.

„Západ už veľa investoval do NABU, a tak jednotka musí ukázať výsledky, úspech v boji nových antikorupčných štruktúr,“ myslí si Vladimir Fesenko. Navyše, pre obvinenie z neefektívnosti jednotku čaká audit.

Aj keď v protikorupčnej jednotke tvrdia, že aféra s ruksakmi nemá politické pozadie, že nejde o prejav boja o moc, existujú aj iné názory.

„Súčasná vládna koalícia stojí na dvoch pilieroch: na parlamentných frakciách proprezidentského Bloku Petra Porošenka a strany Ľudový front expremiéra Arsenija Jaceňuka. Po jeho demisii je jej neformálnym lídrom práve Arsen Avakov,“ pripomína aj BBC.

Pogrebinského tvrdenie, že Porošenko aj Avakov „sedia v jednej lodi“, potvrdzuje aj britská BBC, keď pripomína: „Blok Petra Porošenka a Ľudový front sú odsúdení na spoluprácu. Ak sa totiž vládna koalícia rozpadne, tak na Ukrajine budú predčasné parlamentné voľby, v ktorých pravdepodobne obe politické sily získajú oveľa menej poslaneckých kresiel, ako je to v súčasnosti.“ A to nik z nich nechce.

Podľa ukrajinských internetových portálov Damoklov meč korupcie visí aj nad starostom Kyjeva a niekoľkonásobným boxerským šampiónom Vitalijom Kličkom. Hrozí mu totiž k. o. v podobe „administratívneho porušenia“.

Tvrdí to rozhlasová stanica Rádio Sloboda, ako aj prvý ukrajinský televízny program. Kličko porušil pravidlá ešte v polovici augusta. Vtedy „využil“ letecký charter z Neapola do Kyjeva zaplatený dvoma vplyvnými developermi, ktorých aktivity sa sústreďujú práve na výstavbu objektov v ukrajinskej metropole.

V súvislosti s pokračujúcou korupciou na Ukrajine kyjevský politológ Alexej Garaň upozorňuje: „Zdá sa, že ukrajinskí politici stratili cit pre realitu. Ak bude pokračovať preťahovanie lanom, ako aj vojna všetkých proti všetkým, tak nie je vylúčené úplné paralyzovanie právnych inštitúcií v štáte.“