Bývalý disident Hradílek drží hladovku proti Zemanovi

Český spravodajský portál iDnes.cz informoval, že bývalý disident a ponovembrový minister vnútra Tomáš Hradílek začal držať hladovku, aby súčasný prezident Miloš Zeman už druhýkrát nekandidoval na funkciu hlavy štátu.

Zeman plánuje na budúci týždeň v rámci návštevy Olomouckého kraja prísť do obce Lipník nad Bečvou na Přerovsku, kde sa Hradílek narodil.

Hradílek začal s hladovkou v stredu. 72-ročný exhovorca Charty 77 uviedol, že Zeman je hrozbou pre demokraciu. Za svoje presvedčenie je rozhodnutý podľa svojich slov aj zomrieť.

„Zatiaľ som v dobrej kondícii a žiadne zdravotné problémy nemám. Mám ale jeden problém, ktorý je blízky aj pánovi prezidentovi, a to je cukrovka druhého typu. Je možné, že to zohrá aj dosť negatívnu úlohu v priebehu mojej hladovky,“ vyhlásil Hradílek pre iDnes. Dodal, že „aby bolo jasné, išiel som do toho s vedomím, že keď bude potrebné, natiahnem papuče.“

Zeman rezignoval na kultivovanie spoločnosti

Úrad prezidenta na hladovku reagoval stručne: „Pán prezident v najbližších dňoch oficiálne zaregistruje kandidatúru,“ povedal denníku MF DNES hovorca prezidenta Zemana Jiří Ovčáček.

Tomáš Hradílek napísal Zemanovi otvorený list, v ktorom konštatuje, že ho hlboko sklamal. S výnimkou jeho vzťahu k Izraelu a k Židom Hradílek na Zemanovi nenašiel nič pozitívneho. Chýba mu u neho štátnickú múdrosť a vyčíta mu, že rezignoval na kultivovanie spoločnosti.

„Výsledky nedávnych volieb ma napĺňajú obavami, že sa budete v súčinnosti s vedúcimi činiteľmi víťaznej sily aktívne podieľať na deštrukcii ústavného systému našej demokracie,“ napísal Hradílek v liste.