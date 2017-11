Ďalšia bašta Islamského štátu padla, Sýrska armáda oslobodila Dajr az-Zaur

Sýrskej armáde a jej spojencom sa podarilo dobyť z rúk teroristickej organizácie Islamský štát (IS) celé východosýrske mesto Dajr az-Zaur. Potvrdili to predstavitelia sýrskej armády. O oslobodení Dajr az-Zaur už vo štvrtok informovala Sýrska exilová organizácia pre ľudské práva (SOHR).

Armáda začala ofenzívu proti IS v tomto meste v septembri. Dajr az-Zaur bol do toho momentu z veľkej časti pod kontrolou IS a len menšiu časť ovládala armáda. Tú obliehali radikáli skoro tri roky. Situácia sa zmenila v prospech armády, keď sa jej tento rok s pomocou ruského letectva podarilo obliehanie prelomiť.

Porážka predstavuje významný míľnik v boji proti extrémistickej skupine IS, ktorej samozvaný „kalifát“ sa rozpadáva a stráca takmer všetky dosiaľ okupované mestá.

Sýrskej armáde sa podarilo získať kontrolu nad priemyselnou časťou mesta Dajr az-Zaur už na konci októbra.

Dajr az Zaur, ktorý leží na západnom brehu rieky Eufrat a je strediskom rovnomennej provincie, je najväčším a najdôležitejším mestom vo východnej Sýrii, najmä preto, že sa tam nachádza ropa.

V provincii IS čelí dvom ofenzívam – okrem tej, do ktorej je zapojená sýrska a ruská armáda, proti nemu bojujú tiež arabsko-kurdské oddiely podporované medzinárodnou koalíciou.

Územie pod kontrolou radikálov sa tak zmenšuje. V polovici októbra prišla organizácie o svoju hlavnú baštu v Sýrii, o mesto Rakka. Novým strediskom islamistov sa stal Búkamál na irackej hranici.