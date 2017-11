Trump sa chystá do Ázie, región prestal nazývať ázijsko-tichomorským

Biely dom pred nadchádzajúcou cestou prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa do Ázie ustupuje od regionálneho označenia ázijsko-tichomorský a namiesto toho používa termín indo-tichomorský.

Ako uviedla agentúra AP, cynici by mohli povedať, že je to ďalšia snaha republikánskeho prezidenta rázne sa odlíšiť a dištancovať od svojho demokratického predchodcu Baracka Obamu, zároveň je to ale aj odkaz Číne, ktorá je v oblasti hlavným americkým rivalom.

„Niet pochýb o tom, že v ázijsko-tichomorskom regióne je v 21. storočí budúcnosť Spojených štátov,“ povedal Obama, keď v novembri 2011 prehovoril v austrálskom parlamente.

Prejav bývalého prezidenta Baracka Obamu z roku 2011 v austrálskom parlamente, kde vyzdvihol dôležitosť ázijsko-tichomorského regiónu.

Obama však nebol prvý, kto o ázijsko-tichomorskom priestore a jeho významu pre Spojené štáty hovoril, tento termín sa používal po desaťročia, poznamenala AP. Teraz sa od neho ale Biely dom odvracia.

Trumpov hlavný bezpečnostný poradca Herbert McMaster na štvrtkovom brífingu, kde hovoril o nadchádzajúcom ázijskom turné, opakovane hovoril o indo-tichomorskej oblasti. Napríklad zdôraznil, že Trump od januárového nástupu do funkcie telefonicky hovoril s indo-tichomorskými predstaviteľmi štyridsaťtrikrát, sám Trump toto označenie použil aj na stredajšom zasadnutí kabinetu.

Americký minister zahraničia Rex Tillerson hovoril o rozšírení strategických vzťahov s Indiou, ktorá zdieľa obavy Spojených štátov z rastu čínskeho vplyvu. Hovoril tiež o partnerstve s demokratickými spojencami vrátane Austrálie a Japonska, ktorí trvajú na dodržiavaní medzinárodných noriem, ktorými Peking opovrhuje. V prejave Tillerson použil termín indo-tichomorský celkom pätnásťkrát.

Trumpova administratíva chce označením indo-tichomorský rozšíriť myšlienku, že spomínaný región siaha ďaleko za sféru vplyvu Číny a rozvíjajúcich sa ekonomík východnej Ázie.

Najprv golf v Japonsku

Trump sa vydáva na svoju v poradí štvrtú zahraničnú cestu, za cieľ si tentokrát po Európe a Blízkom východe vybral práve región východnej Ázie na čele s Japonskom, Južnou Kóreou a Čínou.

Do regiónu mieri v čase diplomatických rozporov so Severnou Kóreou, ktorá k nevôli susedov aj medzinárodného spoločenstva na začiatku septembra vykonala ďalšiu zo svojich pokusných jadrových výbuchov.

Prvou krajinou, ktorú Trump navštívi, je Japonsko, kde ho očakávajú v nedeľu. Z Washingtonu odletí už v piatok, aby navštívil ostrovný americký štát Havaj, kde sa zíde s velením tichomorskej flotily a prezrie si prístav Pearl Harbor.

Po nedeľňajšom prílete do Japonska čaká na Trumpa golfový turnaj s japonským premiérom Šinzóom Abem. Predpokladá sa, že návšteva amerického prezidenta bude klásť v čase terajšej krízy na Kórejskom polostrove dôraz na spojenectvo medzi Washingtonom a Tokiom. Tomu zodpovedá aj sprievodný program, pretože Trump sa vedľa japonských činiteľov stretne aj s americkými a japonskými vojakmi alebo rodinami Japoncov unesených severokórejským režimom.

Demilitarizovanú zónu nenavštívi

V obdobnom duchu bude pokračovať aj následná cesta do Kórey, kam priletí v utorok. Stretne sa tu s prezidentom Mun Če-inom, pozrie sa na americkú vojenskú základňu a v juhokórejskom parlamente prednesie prejav na tému priateľstva a spojenectva USA a Kórey.

Dlho sa špekulovalo, že Trump zavíta aj do demilitarizovanej zóny na hraniciach medzi Kóreou a KĽDR. V utorok ale Biely dom oznámil, že sa tak nestane nielen z časových dôvodov, ale aj preto, že cesty do prísne stráženého pohraničia pôsobí už ako klišé.

V stredu 8. novembra odletí Trump z Kórey do Číny, kde zotrvá do piatku. Ostro sledované bude predovšetkým stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, lebo USA chcú prinútiť Čínu k dôraznejšiemu tlaku na KĽDR. V piatok potom Trumpa čaká prílet do vietnamského Danangu a ázijské turné zakončí na Filipínach, kde sa stretne aj s prezidentom Rodrigom Dutertem.