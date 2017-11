Dotyky či túžba po spoločnej sprche: Obťažovali aj kongresmanky z USA

Aféra známeho amerického producenta Harveyho Weinsteina, ktorého zo znásilnenia obvinilo niekoľko žien, dodala odvahu množstvu obetí sexuálneho zneužívania zveriť sa verejne so svojimi traumami.

O nevhodnom a sexuálne motivovanom správaní teraz prehovorili tiež tri bývalé a jedna súčasná členka Kongresu Spojených štátov. Agentúra AP, ktorá ich svedectvo priniesla, uviedla, že incidenty od narážok cez oplzlé poznámky po obchytkávanie sa odohrali pred rokmi či dokonca pred desaťročiami, keď zákonodárkyne boli v Kongrese nové.

Bývalá senátorka za štát Kalifornia Barbara Boxerová spomína na jedno vypočúvanie v 80. rokoch, keď si jeden z kolegov neodpustil lascívny komentár. V reakcii na jej pracovnú poznámku vyhlásil, že sa s jej návrhom stotožňuje a že sa chce tiež stotožniť s ňou, ktorú označil za nežnú dámu. Boxerová teraz uviedla, že slová mužského zákonodarcu sa u ostatných stretli so smiechom a že ona neskôr požiadala, aby bol komentár zo záznamu vymazaný.

Dvojzmyselné narážky

Niekdajšia kongresmanka Mary Bonová, ktorá zasadala v Snemovni reprezentantov 15 rokov do roku 2012, od iného kongresmana neustále počúvala dvojzmyselné narážky, ktoré jedného dňa vyústili tým, že jej priamo v sále povedal, že myslí na spoločnú sprchu. Vtedy už toho mala dosť a ohradila sa s tým, že jeho táraniny sú ponižujúce a zlé. Kongresman, ktorý podľa Bonovej naďalej v zákonodarnom zbore pôsobí, jej dal odvtedy pokoj.

V Kongrese takisto stále zasadá aj muž, s ktorým má neblahú skúsenosť kongresmanka Linda Sanchezová. „Keď som bola v Kongrese nováčik a mala som niečo cez 30 rokov, bol tam starší zákonodarca, ktorý mi robil otvorené návrhy a pritom bol ženatý,“ povedala Sanchezová, ktoré je teraz 48 rokov. Dodala, že ten muž, ktorý je naďalej v Kongrese, ale ktorého meno Bonová odmietla povedať, návrhy stále opakoval.

Sanchezová si ešte vybavila incident s iným zákonodarcom, ktorý už v Kongrese nie je a ktorý ju neustále sledoval túžobným pohľadom. Raz sa jej vraj tiež nevhodne dotkol tak, že sa snažil, aby to vyzeralo ako náhoda.

Hilda Solisová, ktorá bola členkou Snemovne reprezentantov do roku 2009, mala tiež problém s jedným zo zákonodarcov. Solisová, rovnako ako jej kolegyne odmietla oznámiť akékoľvek meno, nechcela o podrobnostiach príliš hovoriť. Uviedla len, že sa to týkalo nechcených návrhov. „Nemyslím si, že som jediná. Snažila som sa to ignorovať, otočiť sa a odísť,“ povedala.

O zvrhlom správaní mužov nedávno prehovorila kongresmanka Jackie Speierová s tým, že sa to odohralo v čase, keď v Kongrese slúžila ako stážistka. Neobťažoval ju ale zákonodarca, ale šéf jeho štábu.

Na twitteri praktiky a podmienky v kongresovom prostredí označila za podhubie nepriateľského pracovného prostredia.

Túto kritiku ale smerovala skôr do radov poradcov a pomocníkov zákonodarcov a ženy zasadajúce v Kongrese označila za veľké dievčatá, ktoré sú mužom mocensky aj profesne rovné. „Ak vás nejaký zákonodarca ponižuje, je to preto, že mu to umožňujete,“ dodala.