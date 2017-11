Očakávania sú vysoké. Trump mieri do Ázie

Skoro na dva týždne opustí Washington. Americký prezident Donald Trump rok po zvolení spustil diplomatickú ofenzívu. V piatok zamieril do Ázie na politické turné, ktoré bude trvať až do 14. novembra. Ide o najdlhšiu cestu šéfa Bieleho domu po najväčšom kontinente za posledných viac ako 20 rokov.

Trump doma zanecháva škandál s možnými kontaktmi jeho prezidentskej kampane na Rusko a dôležitú debatu o daňových zmenách. Na cestách ho však tiež čakajú náročné úlohy. Republikán navštívi Japonsko, Južnú Kóreu, Čínu, Vietnam a Filipíny. Celú cestu začína na Havaji, kde ho oboznámia s bezpečnostnou situáciou v oblasti. Americký prezident tam navštívi aj Pearl Harbor.

Šéf Bieleho domu Donald Trump. Autor: SITA/AP, Evan Vucci

Takmer každá zastávka predstavuje pre Trumpa samostatnú výzvu. "Očakávania sú pred jeho prvou cestou do Ázie vysoké. No Trumpova vláda zatiaľ nemá jednoznačnú ázijskú politiku. Možno to bude cesta, na ktorej sa bude učiť a bude spoznávať,“ reagoval pre Pravdu expert na medzinárodné vzťahy Zhiqun Zhu z Bucknellovej univerzity v Pensylvánii.

Skúška prezidentových schopností

Podľa odborníka budú prioritami Trumpovej návštevy vývoj v Severnej Kórei, obchod s Áziou, otázka Juhočínskeho mora a pokračujúca americká prítomnosť v Ázii. "Zásadným bodom bude schôdzka s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Dvaja lídri musia nastaviť vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom na viac rokov vopred, aby dokázali kontrolovať možné konflikty a maximalizovali spoluprácu. Bez kooperácie USA – Čína nebude možné vyriešiť viaceré regionálne a globálne problémy,“ pripomenul Zhu.

Pre Trumpa je cesta do Ázie skutočnou skúškou toho, čo by mohol zvládnuť na svetovej scéne. Jeho drsná rétorika smerom ku KĽDR za posledné mesiace podľa mnohých odborníkov len zvýšila napätie v oblasti. Trump ešte ako prezidentský kandidát výrazným spôsobom kritizoval Čínu, a hoci má už za sebou jedno stretnutie so Si Ťin-pchingom v USA, vzťahy dvoch veľmocí sa stále len kryštalizujú.

Okrem toho najvýraznejším krokom vládcu Oválnej pracovne v súvislosti s Áziou bolo odstúpenie od transpacifickej dohody o voľnom obchode. Trump tým síce splnil predvolebný sľub, ale protekcionistický krok mal minimálny dosah na americkú ekonomiku a zároveň posilnil postavenie Číny.

Trump: Putin je veľmi dôležitý, možno sa stretneme

Trump aj pri vzťahoch s Áziou dokazuje, že minimálne vo verbálnej rovine si asi najlepšie rozumie s vládcami s autoritárskymi tendenciami. Príkladom je prezident Filipín Rodrigo Duterte, ktorého šéf Bieleho domu v minulosti pochválil za skvelú prácu, ktorú vraj robí v súvislosti s bojom s drogami. Ľudskoprávne organizácie však upozorňujú, že v podaní Duterteho je skvelá práca zabíjanie ľudí. Neraz aj takých, ktorí s drogovou kriminalitou nemajú nič spoločné. Trump bude na Filipínach v rámci zasadnutia Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ale podľa televízie CNBC bude mať aj bilaterálne stretnutie s Dutertem.

Vo Vietname ho zase pravdepodobne čaká schôdzka s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Lídri sem zavítajú pri príležitosti zasadnutia Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce. "Možno sa stretneme s Putinom. A opäť hovorím, že Putin je veľmi dôležitý, pretože nám môže pomôcť so Severnou Kóreou. Vedia nám pomôcť so Sýriou. Budeme hovoriť o Ukrajine,“ citovala Trumpa agentúra Reuters.

Expert na zahraničnú politiku Shashanka Joshi z londýnskej analytickej organizácie RUSI tvrdí, že je pomerne jasné, aké sú americké priority v Ázii. "Najdôležitejšia je Severná Kórea, nasledujú Afganistan a Pakistan. A rast Číny je pre Trumpovu vládu tiež stále podstatnejší a podstatnejší. Biely dom však nerieši vzťahy s ASEAN a nedokázal uistiť o svojich úmysloch spojencov v Soule a Tokiu. Problém sa skrýva v stratégii. V chybnom, nepredvídateľnom a ľahkovážnom spôsobe, akým k nej Trump pristupuje,“ uviedol Joshi pre Pravdu.