Prieskum: Katalánski separatisti môžu vo voľbách stratiť väčšinu

Katalánske separatistické strany môžu v predčasných voľbách v regionálnom parlamente v decembri prísť o absolútnu väčšinu, ktorá im v októbri umožnila jednostranne vyhlásiť nezávislosť. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky v nedeľu zverejnil denník La Vanguardia.

Rozloženie hlasov medzi stranami presadzujúcimi odtrhnutie od Španielska a zástancov jednoty bude podľa prieskumu približne vyrovnané. Volieb sa chce zúčastniť rekordný počet štyroch pätín voličov.

Anketu pre katalánsky denník uskutočnila výskumná agentúra GAD3, ktorá sa voličov pýtala medzi 30. októbrom a 3. novembrom. Teda v čase, keď už mohlo ich rozhodovanie ovplyvniť uväznenie skupiny katalánskych exministrov obvinených kvôli vyhláseniu nezávislosti.

Jasným víťazom volieb by sa stala Republikánska ľavica Katalánska (ERC), ktorej prieskum prisúdil zisk 29,3 percenta hlasov. Spolu s Demokratickou európskou stranou Katalánska (PDeCAT), s ktorou tvorí súčasnú vládnu koalíciu Spoločne pre áno (JXSí), by však po prepočte získali odhadom o jedno až tri poslanecké kreslá menej ako doteraz. Ani po započítaní odhadovaného zisku tretej strany výrazne podporujúcej nezávislosť Katalánska, radikálnej ľavicovej Kandidátky ľudovej jednoty (CUP), by hlasy celej trojice nemuseli stačiť na väčšinu 68 kresiel v 135 člennom parlamente – prieskum im prisudzuje zisk 66 až 69 mandátov. V súčasnosti disponujú 72 kreslami.

Katalánci sa húfne chystajú na voľby

Najsilnejšou prošpanielskou stranou sú liberálni Ciudadanos, ktorí by so ziskom 20,6 percenta hlasov obsadili až 28 kresiel. V súčte s katalánskymi socialistami, ľudovcami a stranou Katalánsko spoločne (CEC) môžu formácie nesúhlasiace s odtrhnutím regiónu od Španielska podľa prieskumu získať 65 až 70 mandátov.

Výrazne ovplyvniť povolebný vývoj by mohli postoje politikov CEC, ku ktorej patrí napríklad v súčasnosti veľmi aktívna barcelonská starostka Ada Colauová. Ich postoje v poslednom čase nie sú úplne jednoznačné. Strana zložená z menších formácií podporuje vypísanie referenda o nezávislosti Katalánska a usiluje o väčšiu mieru autonómie regiónu a nie o samostatnosť. Niektorí jej politici sa však podľa médií v reakcii na tlak z Madridu prikláňajú k myšlienke nezávislosti.

Volieb sa podľa prieskumu plánuje zúčastniť 81 percent ľudí, čo by v tomto viac než sedemmiliónovej španielskom regióne bolo v parlamentných voľbách historicky najviac.