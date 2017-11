Dajr az-Zaur padol, a čo ďalej?

„Dajr az-Zaur leží na strategickej spojnici medzi sýrskou púšťou, Džazírou (veľké územie od rieky Eufrat až po hranicu s Irakom – pozn. red.) a priateľským Irakom,“ konštatuje o. i. oficiálne vyjadrenie sýrskeho silového rezortu. Existuje však aj iný pohľad.

„To ešte v ruských dejinách nebolo: za dva roky vojny (v Sýrii – pozn. red.) stratili Rusi 42 ľudí,“ neskrýval na adresu víťazného ťaženia údiv Jevgenij Satanovskij, ruský odborník na Blízky a Stredný východ, počas piatkového prejavu pred poslancami Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu. A to v čase, keď práve padol strategický Dajr az-Zaur. Bolo to práve ruské letectvo, konkrétne jediný pluk, ktorý otočil chod občianskej vojny v prospech Damasku.

„Čo však bude ďalej? Až teraz to začína byť zaujímavé. Očakávať je možné všetko,“ nezabudol pripomenúť Satanovskij s tým, že jedinou istotou je, že Rusi ostanú na sýrskych leteckých základniach Hmejmim a v Latákiji, ako aj na námornej základni v Tartúse.

„Umožňuje nám to kontrolovať nielen východnú časť Stredomoria, ale aj čiernomorské prieplavy,“ dodal politológ, ktorý na druhej strane priznal, že nedokáže predpovedať, ako dlho sa udrží pri moci sýrsky líder Bašár Asad a kto ho prípadne zamení.

Prípadné rokovanie Trumpa s Putinom možno ukáže čo bude ďalej

Ibaže zatiaľ na riešenie čakajú časovo oveľa bližšie problémy. Viacerí pozorovatelia v tejto súvislosti poukazujú na skutočnosť, že Dajr az-Zaur síce padol, ale na rade je stále tzv. Islamský štát a v neposlednom rade aj Spojené štáty. V prvom prípade ide konkrétne o oblasť i samotné mesto Abú Kemaľ na hranici s Irakom, ležiace južne od Dajr az-Zauru. Je naozaj už posledným väčším útočiskom islamských teroristov, ktorí vedome zneužívajú skutočný islam na dosiahnutie hegemonistických plánov brutálnymi prostriedkami dnes už nielen na Blízkom a Strednom východe.

V stredu a vo štvrtok ruské Tu-22M3 už bombardovali v oblasti Abú Kemaľ infraštruktúru radikálov. Počas posledných dvoch rokov občianskej vojny ide o zabehaný rukopis vojenských stratégov. Tradičnú leteckú predprípravu vystrieda pozemný útok vládnych jednotiek spoločne s ozbrojencami libanonského hnutia Hizballáh. Pre teroristov to tentoraz znamená neodvratný koniec koncentrovanej kontroly územia nielen v Sýrii, ale aj v susednom Iraku.

Obavy, nielen v Damasku, však vyvoláva aktivita USA, ktoré podporujú Sýrske demokratické sily, alianciu kurdských, arabských, asýrskych, arménskych a turkménskych milícií založenú počas občianskej vojny v Sýrii (SDF). Velenie medzinárodnej šesťdesiatšty­ričlennej koalície vedenej Američanmi netají, že má rovnako v pláne dostať pod kontrolu mesto Abú Kemaľ, a to môže hroziť otvoreným ozbrojeným konfliktom sýrskej armády s ozbrojenými odporcami vlády v Damasku, podporovanými USA. Viac svetla by mohli do tohto problému priniesť prípadné rokovania prezidentov USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina vo Vietname v rámci Východoázijského summitu. Kvôli účasti na ňom (14. novembra) si Trump už predĺžil už aj tak najdlhšie zahraničné turné. Moskva aj Washington však zatiaľ odmietli komentovať spomínanú zatiaľ iba špekuláciu.

„Verím, že Moskva dokáže presvedčiť amerických kolegov. Nemá totiž zmysel snívať o rozšírení územia, ktoré budú kontrolovať Kurdi a SDF, pretože to hrozí rozpadom Sýrie,“ vyjadril nádej vojenský odborník Jegor Barencev v rozhovore pre spravodajskú agentúru FAN. Podľa neho dochádza k paradoxu, keď na jednej strane je v Sýrii ruské letectvo, ktorého úlohou je oslobodiť mestá od teroristov a odovzdať kontrolu nad nimi zákonným predstaviteľom zvrchovaného štátu, a na strane druhej sú v krajine Američania, ktorí „robia všetko pre to, aby dosiahli rozpad Sýrie“.