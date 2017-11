Pentagon: Jadrový arzenál KĽDR by zničila jedine pozemná invázia

Súčasne ale zdôraznil, že jeho úrad podporuje hospodárske a diplomatické riešenie pred akýmkoľvek vojenským zásahom.

V odpovedi na senátorovu otázku ohľadom potenciálneho konfliktu Dumont v zastúpení ministerstva obrany uviedol, že Spojené štáty vyhodnocujú, či je KĽDR schopná zasiahnuť svojimi strelami husto osídlené oblasti Južnej Kórey. Spojené štáty by v prípade útoku riskovali možnosť jadrového protiútoku Severnej Kórey, je ale aj možné, že Pchjongjang by mohol použiť biologické zbrane napriek medzinárodnom dohovoru, ktorá ich zakazuje.

Senátori: Donald Trump by sa nemal vyjadrovať tak provokatívne

V spoločnej reakcii na vyjadrenie Pentagonu jeden republikánsky a 15 demokratických zákonodarcov – všetci vojenskí veteráni – označilo materiál za silne znepokojujúci a varovalo, že dôsledkom takého kroku by boli státisíce alebo aj milióny mŕtvych v prvých dňoch bojov.

„Chceme, aby verejnosť plne pochopila, aké dôsledky by prípadná vojna priniesla, a uvedomila si záväzok, ktorý by sme ako národ urobili, keby sme mali začať vojenskú akciu,“ uvádza sa vo vyhlásení. Trumpova administratíva podľa nich nedokázala formulovať žiadne plány, ktoré by zabránili rozšíreniu vojenského konfliktu za hranice Kórejského polostrova, ani plány, ako po skončení konfliktu postupovať.

List bol zverejnený v čase, keď americký prezident Donald Trump odišiel na dvanásťdňovú cestu po Ázii. Hlavným cieľom jeho misie je presvedčiť Čínu aj amerických spojencov, aby zvýšili tlak na severokórejský režim. Prezident už skôr povedal, že ak bude nútený brániť USA alebo ich spojencov, nebude mať inú možnosť ako Severnú Kóreu úplne zničiť. Tak provokatívne vyhlásenie by prezident robiť nemal, uviedli senátori.