Tlač: FBI má dosť dôkazov na obvinenie Trumpovho bývalého poradcu

Osobitný vyšetrovateľ FBI Robert Mueller má dosť dôkazov na to, aby mohol obžalovať bývalého hlavného bezpečnostného poradcu Bieleho domu Michaela Flynna a jeho syna v súvislosti s prípadným vplyvom Ruska na minuloročné prezidentské voľby v USA. S odvolaním sa na informované zdroje to v nedeľu uviedol server NBC News.

Flynn je jedným z prvých vyšetrovaných v tejto súvislosti.

Muellerov tím preveruje Flynnovu lobistickú činnosť so zameraním na obvinenia z prania špinavých peňazí, klamstvo federálnym agentom, rovnako ako na jeho úlohu v možnom pláne násilného odstránenia hlavného oponenta tureckého prezidenta z USA za milióny dolárov.

Flynn do roku 2014 viedol vojenskú rozviedku DIA, vlani potom Trumpovi pomáhal s prezidentskou kampaňou. Po Trumpovom januárovom nástupe do Bieleho domu slúžil prezidentovi ako hlavný bezpečnostný poradca. Po 24 dňoch v úrade ale musel odstúpiť kvôli svojim nejasným väzbám na Rusko. Flynn totiž viceprezidentovi Mikeovi Penceovi najprv povedal, že pred prezidentskou inauguráciou nehovoril s ruským veľvyslancom Sergejom Kisljakem o amerických sankciách proti Rusku. Neskôr pripustil, že s Kisljakom rokoval a že to Penceovi nepovedal nedopatrením.

Flynnov syn Michael G. Flynn, ktorý so svojím otcom úzko spolupracoval, by podľa zdrojov NBC News mohol byť obžalovaný osobitne, alebo súčasne so svojím otcom.