Saudskoarabská monarchia čistí korupčný chliev?

Saudskoarabské kráľovstvo čistí korupčný chliev, alebo je to boj o moc, kladú si mnohí otázku. Po tom, čo sa v sobotu ocitlo za mrežami jedenásť princov a niekoľko desiatok terajších i bývalých ministrov.

Ide o výsledok protikorupčnej čistky, ktorej „obeťou“ sa stal aj princ Valíd bin Talál, jeden z najbohatších ľudí v arabskom svete. Podľa informácií agentúr Damoklov meč spravodlivosti, či skôr zápasu o mocenské pozície, visí aj nad šéfom Národnej gardy princom Mutabom bin Abdalláhom, priamym členom kráľovskej rodiny a možným následníkom trónu. Zatknutie Talála potvrdili zdroje z jeho investičného podniku Kingdom Holding.

Miliardár a člen vládnuceho klanu je jednou z jeho najvýraznejších postáv. Investoval nielen do spoločností Twitter, Apple, ale aj do Citigroup či hotelovej siete Four Seasons. V konzervatívnej islamskej monarchii presadzuje posilňovanie ženských práv. Talála aj Abdalláha všeobecne považujú za súperov korunného princa Muhammada bin Salmána (na snímke) v zápase o trón. Práve Salmán v sobotu založil nový protikorupčný výbor, ktorý vzápätí uskutočnil raziu. Už v lete „vyradil“ ďalšieho možného kandidáta Muhammada bin Nadžífa, ktorý dovtedy bol ministrom vnútra a dnes jeho právomoci sú v rukách korunného princa Salmána, ktorý tak kontroluje už celý bezpečnostný aparát.

Je totiž aj ministrom obrany. Salmánom založený protikorupčný orgán má právo vyšetrovať, zatýkať, zakazovať cestovanie, zmrazovať účty a portfóliá, sledovať finančné toky a aktíva jednotlivcov zapojených do korupčných praktík.