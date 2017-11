Merkelová chce, aby predbežné rozhovory o vláde skončili 16.11.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová (CDU) chce, aby predbežné rozhovory o novej vláde skončili do 16. novembra. Dovtedy podľa nej ešte jej konzervatívnu úniu CDU / CSU, Slobodných demokratov (FDP) a Zelených čaká veľa práce. Merkelová, ktorá zatiaľ takto jasný časový termín nestanovila, to uviedla vo videu, ktoré zverejnila na svojom facebooku.

Strany spolu v uplynulých viac ako dvoch týždňoch prediskutovali 12 tematických oblastí, ktoré si vytýčili, čím podľa predsedníčky kresťanských demokratov skončila prvá etapa vyjednávania. Od utorka sa začnú vyjednávači jednotlivých oblastí témam zaoberať znova, tentoraz by už ale mali prichádzať s konkrétnymi návrhmi kompromisov.

Na tom, aké otázky je nutné vyriešiť už vo fáze takzvaných sondovacích rozhovorov, sa podľa Merkelovej dohodne vedenie trojice politických zoskupení. Šesťdesiattriročná politička očakáva, že sa sporné otázky podarí vyriešiť koncom tohto, alebo začiatkom budúceho týždňa. „A potom pôjdeme do záverečného kola, pretože vo štvrtok 16. novembra chceme byť so všetkým hotoví,“ podotkla Merkelová.

Keď sa to stranám, ktoré najviac delia názory na migračnú a klimatickú politiku, podarí, budú môcť pristúpiť k práci na konkrétnej podobe koaličnej zmluvy. U zelených je takýto krok ešte podmienený súhlasom straníckeho zjazdu. Ak strany uzavrú koaličnú dohodu, budú ju v prípade CDU a CSU schvaľovať stranícke zjazdy, v prípade FDP a Zelených všetci straníci. Merkelová verí, že sa to stihne do Vianoc.