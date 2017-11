Strelec z Texasu týral ženy a psa. Napriek tomu mu dovolili kúpiť si zbraň

Do texaského kostola, kde v nedeľu strelec povraždil 26 ľudí, chodili príbuzní útočníkovej ženy. Oznámil to miestny šerif, podľa ktorého však títo ľudia neboli vnútri v čase masakry. Podľa médií bol páchateľom dvadsaťšesťročný prepustený príslušník vojenského letectva Devin Kelley, ktorého v minulosti trestaný kvôli domácemu násiliu.

Polícia zatiaľ oficiálne neoznámila motív, ktorý strelca prinútil za bieleho dňa vtrhnúť do baptistického kostola a automatickou puškou zastreliť 26 ľudí a ďalšie dve desiatky zraniť, doterajšie vyhlásenia úradov ale hovoria o rodinných záležitostiach. Podľa texaských predstaviteľov si totiž útočník zrejme vybral miesto útoku zámerne.

Devin Patrick Kelley zastrelil 26 ľudí v kostole v Texase. Autor: Reuters, HANDOUT

Šerif Joe Tackitt uviedol, že strelcovi nepokrvní príbuzní do kostola „z času na čas“ chodili. Takisto texaský guvernér Greg Abbott naznačil, že existujú väzby medzi páchateľom a kostolom. „Nemyslím, že by to bol len náhodný prejav násilia,“ povedal.

Podobne sa vyjadril aj hovorca texaského ministerstva verejnej bezpečnosti Freeman Martin. "Nebol v tom rasový motív, nebolo to kvôli viere, bola to istá rodinná záležitosť.

Ubližoval ženám

Kelly podľa úradných záznamov aj výpovedí niekdajších susedov neviedol príkladný život. V roku 2012, keď slúžil na Hollomanovej leteckej základni v Novom Mexiku, ho vojenský súd degradoval a uložil mu ročné väzenie za násilie na manželke a dieťati. Po odpykaní trestu ho z ozbrojených zložiek prepustili.

S vtedajšou manželkou, ktorej podľa súdu ubližoval, sa Kelly rozviedol a v roku 2014 sa v Texase oženil s inou ženou. Dva mesiace pred svadbou u neho doma zasahovala polícia, ktorá dostala hlásenie, že snúbenici ubližuje. Prípad ale nijako neriešili, keďže podľa úradných záznamov počas zásahu žiadna z prítomných osôb z Kellyho okolia obvinenia nevzniesla.

Nelichotivo o Kellym hovorila aj jeho niekdajšia susedka z karavanovej osady, kde pred tromi rokmi istý čas žil. Spomína si, že si zaobstaral šteňa pitbula, ktoré nechával nehľadiac na prudké slnko celý deň priviazané pred karavanom. Na mieste tiež zasahovala polícia, ktorá prišla riešiť oznámenia o týraní zvieraťa. Kelly asi hodinu odmietal z karavanu vyjsť a polícia s ním vyjednávala. Potom ho obvinili z týrania zvierat, ale prípad sa nakoniec na súd nedostal, tvrdí bývalá susedka.

Letectvo pochybilo

Vojenské letectvo Spojených štátov nezadalo informácie o kriminálnej minulosti svojho niekdajšieho príslušníka Devina Kelleyho, ktorý v nedeľu v texaskom kostole zastrelil 26 ľudí, do kontrolného systému záujemcov o kúpu zbraní (NICS) amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Informovala o tom hovorkyňa letectva Ann Stefaneková. Pre túto chybu mohol Kelley pri robení strelných zbraní prejsť bezpečnostnou previerkou.

V súvislosti so skorším odsúdením médiá špekulovali, či to pre Kelleyho bola komplikácia pri obstaraní zbraní. Americký reťazec so športovým vybavením Academy Sports & Outdoors však v pondelok uviedol, že muž, ktorému útok pripisovali, si v jeho obchodoch v rokoch 2016 a 2017 zakúpil dve strelné zbrane po tom, čo previerka jeho mena v kontrolnom systéme NICS neukázala žiadne varovanie.

Podľa federálnych zákonov nie je možné legálne predať či darovať strelnú zbraň nikomu, koho odsúdili za domáce násilie. Letectvo následne ku kauze uviedlo, že informácie o odsúdení Kelleyho do systému nezadali, ako je požadované. Stefaneková dodala, že letectvo začalo interné vyšetrovanie, aby zistilo, ako s Kelleyho prípadom zaobchádzali.