Princ Salmán, Trumpova (ne)riadená strela

Ako pripomínajú agentúry, na rozdiel od USA, ktorých hlavným terajším cieľom v oblasti je izolácia Teheránu pre „raketový program“, situáciu v dodržiavaní ľudských práv a pre „podporu radikálnych skupín“, sa hlavne Európa usiluje o opak. Teda o rozvoj vzťahov s Iránom v čo najširšom rozsahu. A aj katarský emír v prejave na už spomínanom májovom summite vyzval na zlepšenie vzťahov s Teheránom.

Saudskoarabský korunný princ Mohammed bin Salmán. Autor: SITA/AP, Hassan Ammar

Tvrdú kritiku Trumpa na adresu „podporovateľov terorizmu“ však monarcha Salmán, presnejšie jeho chorobne ambiciózny syn Muhammad (34), pochopil ako súhlas získať pozíciu policajta v službách Bieleho domu. Za protihodnotu v podobe americkej podpory pri presadzovaní osobných politických ambícií v strategicky dôležitej oblasti Blízkeho a Stredného východu.

A tak pre začiatok to bol diplomatický škandál s katarským „trpaslíkom“, na ktorý sa dnes akosi pozabudlo. Zato na obzore je nový: (ne)riadená strela Trumpa, korunný princ Salmán a spol. sa tentoraz pustili do ťažšej politickej váhy. Do Iránu podporujúceho jemenských povstalcov – husitov, ktorí sú fakticky víťazmi v Rijádom rozpútanej vojne proti Jemenu.

Rijád ďalej pokúša

„Je to akt agresie a ak sa to bude opakovať, budeme so zbraňou v ruke brániť svoje územie a ľud v súlade s 51. článkom ústavy OSN,“ cituje Saudi Press Agency (SPA) z oficiálnej reakcie Rijádu ihneď po sobotňajšej ešte vo vzduchu zlikvidovanej rakete iránskej výroby vypálenej z územia Jemenu.

Iránsky prezident Hasan Ruhání, ktorého krajinu si najnovšie Rijád vzal, zatiaľ iba verbálne, za cieľ útokov. Autor: Reuters, HANDOUT

Pre zmenu americkým protiraketovým systémom THAAD. Čo bolo podľa agentúr možno aj predmetom telefonátu Trumpa z Tokia kráľovi Salmánovi. Americký líder mu pritom nezabudol pripomenúť jeho plán kúpiť spomínanú zbraň v celkovom objeme 15 miliárd dolárov.

Zatiaľ čo saudskoarabský monarcha „plánuje“, jeho syn Muhammad, ktorého v júni vymenoval za korunného princa, aj koná. S cieľom vyčistiť si politickú scénu od prípadných súperov v zápase o moc. Ním založený výbor pre boj s korupciou poslal počas víkendu za mreže prvú „várku“ v podobe jedenástich princov, úradníkov, ale aj podnikateľov. Mimochodom, kráľovská rodina má 25-tisíc členov vrátane asi 7 000 princov.

„Kráľovstvo zmením na štát, ktorý bude otvorený pre všetky náboženstvá na svete,“ vyhlásil bin Salmán v októbri. S tým, že v krajine „nebude miesto pre extrémistické idey“. Zo svojich úst však už dokázal vypustiť aj nezmysel v podobe tvrdenia: „Nebudeme sa k Putinovi správať v rukavičkách. Dokážeme zničiť ruské vojenské sily v Sýrii za tri dni.“

Napokon to v Kremli musel „vyžehliť“ kráľovský otec o. i. nákupom ruského protiraketového systému S-400 na saudskoarabské pomery za „smiešne“ tri miliardy dolárov. Prehnane emocionálny korunný princ sa však zatiaľ sústredil, ako pripomína väčšina agentúr, na čistku politickej scény. Paradoxom je, že väčšina zatknutých patrí k „priateľom USA“.

Vzniesli obvinenia

„Zatknutí čelia obvineniu z neplatenia daní, prania špinavých peňazí, vydierania a zo zneužívania právomoci,“ informoval v pondelok, v deň vznesenia obvinení, predstaviteľ vládnej moci citovaný aj agentúrou Bloomberg. Korunnému princovi sa však v pondelok podarilo aj zvýšiť cenu ropy o 1,3 percenta na 62,87 dolára za barel. Je to maximum od začiatku júla 2015.

Podľa pozorovateľov jedným z dôvodov môže byť aj zatknutie princa Ibrahima al Asáfa, člena vedenia koncernu Saudi Aramco. Bližšie k pravde však budú tí, ktorí pripomínajú, že princ Muhammad je stúpencom zníženia ťažobných kvót v rámci OPEC, čo je voda na mlyn krajinám, ktoré realizujú svoj štátny rozpočet hlavne vďaka predaju čierneho zlata. Všeobecne však platí, že reálnym cieľom kráľa Salmána je získať trón pre syna Muhammada Salmána bin Sauda. Nech to stojí, čo to stojí. Nielen pomocou zatýkania, ale aj cez mŕtvoly.

Ako pripomínajú noviny Ašark al-Avsat, napríklad ešte mladý saudskoarabský princ Bandar al Saud nedávno záhadne zomrel. Ako tvrdí oficiálna správa agentúry SPA, vraj na zlyhanie srdca. V auguste to bola už druhá nečakaná smrť člena panovníckej dynastie. Desať dní predtým skonal na zástavu srdca aj iba 26-ročný princ Salmán Turki al Saud. Celkovo tak odišli v tomto roku na večnosť už traja princovia rodiny Saudov.

Ešte v máji totiž zomrel princ Mašál ben Abdel Azíz (91), šéf Rady pre určenie poradia nástupníctva. Ďalší traja princovia „záhadne“ zmizli vo Švajčiarsku. Odvtedy trpí monarchia "epidémiou“ úmrtí a nevysvetliteľných zmiznutí. Najnovšie pri havárii vrtuľníka zahynul syn dnes už bývalého saudskoarabského korunného princa Mansúr bin Mukrín.

„V Rijáde sme svedkami palácového prevratu,“ zhrnul v pondelok situáciu politológ Eduard Limonov na portáli Regnum.<PE>