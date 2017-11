Tajfún Damrey si vo Vietname zobral už 69 životov

Žena pláva pomedzi trosky vo vietnamskom meste Hoi An zapísanom do kultúrneho dedičstva UNESCO po tom, ako krajinu zasiahol tajfún Damrey.

Počet obetí tajfúnu Damrey, ktorý cez víkend zasiahol Vietnam, stúpol na 69. Tridsať ďalších osôb je nezvestných, v utorok informovala vláda. Tajfún sa nad krajinu dostal v sobotu a počas víkendu úplne ustal, no sprievodné povodne spôsobili značné škody.

Zasiahnuté oblasti zahŕňajú mesto Danang, kde sa bude konať ekonomický samit, na ktorom sa zúčastnia prezidenti Donald Trump, Vladimir Putin, Si Ťin-pching a ďalší. Podľa agentúry AP by však vzniknuté škody podujatie nemali ovplyvniť. Otázne je to, naopak, v prípade stretnutia manželiek politických lídrov v neďalekom historickom meste Hoi An, ktoré zasiahla silná povodeň.

Hladiny väčšiny riek v regióne už klesli. Vietnamský úrad pre zvládanie katastrof ale informoval, že hlavná diaľnica je miestami ešte stále pod vodou, ktorá miestami dosahuje až jeden meter. Menovaný úrad tiež uviedol, že vláda vyhradila na pomoc obetiam tajfúnu finančnú pomoc v hodnote 44 miliónov dolárov (v prepočte takmer 38 miliónov eur).

Damrey je druhou prírodnou katastrofou, ktorá v priebehu mesiaca potrápila Vietnam. V októbri v dôsledku povodní, ktoré spôsobila tropická búrka, zomrelo v severných a centrálnych provinciách 75 ľudí a stratilo sa ďalších 28 osôb.