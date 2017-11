Zmení škandál mužský svet obťažovania?

Druhá britská premiérka v histórii Theresa Mayová musí riešiť prípady sexuálneho obťažovania vo vláde aj vo svojej Konzervatívnej strane. Ale čistí nie sú ani ľavicoví labouristi. Pretože, ako pripomínajú experti, toto nie je o sexe. Je to v prvom rade o moci, ktorá sa uplatňuje v mužskom svete.

Politici vinní zo sexuálneho obťažovania a zneužívania by mali skončiť v pozíciách v parlamente či vo vláde. Politické inštitúcie sa musia stať lepším miestom pre prácu žien. Orlanda Siowová, University College v Londýne

"Čo bolo dlho tabu, sa konečne dostáva na svetlo,“ napísala v komentári pre stránku The Conversation politologička Rainbow Murrayová z Londýnskej univerzity kráľovnej Márie. Jej článok má titul: Westminsterské obťažovanie – nie je to len o sexe, je to o moci (Westminster je označenie pre britský parlament a vládu, pozn. red.). "Škandál sa šíri tak rýchlo, že kým toto budete čítať, možno budeme svedkami ďalších rezignácií. Po obvineniach Harveyho Weinsteina dodáva ženám odvahu aj kampaň #MeToo,“ pripomenula Murrayová.

Weinstein je prominentný hollywoodsky producent, ktorého pred pár týždňami obvinilo viacero herečiek zo sexuálneho obťažovania aj zo znásilnenia. Newyorská polícia už proti mocnému mužovi filmového priemyslu pripravuje žalobu.

Kampaň #MeToo potom na sociálnej sieti Twitter rozšírila herečka Rose McGowanová. Me too znamená Ja tiež a pod tým heslom ženy začali zverejňovať príbehy týkajúce sa sexuálneho obťažovania. Problém už stál kreslo britského ministra obrany Michaela Fallona. Odstúpil preto, že sa v roku 2002 dotýkal kolena novinárky Julie Hartleyovej-Brewerovej. Ale to nie je všetko.

Britská premiérka Theresa Mayová hovorí v súvislosti s prípadmi sexuálneho obťažovania o potrebe nastavenia novej kultúry rešpektu. Autor: Reuters, MARY TURNER

Ďalšia žurnalistka Jane Merricková zase uviedla, že sa ju po večeri a niekoľkých pohárikoch snažil v roku 2003 Fallon pobozkať, hoci o to nestála. Konzervatívna politička Andrea Leadsomová zase opísala príhodu, ako sa raz v prítomnosti kolegu sťažovala, že má studené ruky. "Vedel by som, kde si ich môžete strčiť, aby ste si ich zohriali,“ vyhlásil vraj vtedy Fallon.

Exminister priznal nevhodné chovanie, ale príhoda s Leadsomovou sa vraj nezakladá na pravde. Fallon sa bráni, že jeho správanie bolo kedysi akceptovateľné, ale uznáva, že teraz to už tak nie je. Samozrejme, aj tvrdenie typu, že niekedy bolo takého chovanie vraj v poriadku, je súčasťou problému.

Kvôli údajným nemiestnym návrhom je popoťahovaný aj šéf kabinetu premiérky Mayovej Damian Green. Autor: Reuters, PHIL NOBLE

"Je to otázka prostredia, v ktorom dominujú muži a do veľkej miery v ňom neplatia žiadne pravidlá,“ reagovala pre Pravdu odborníčka na britskú politiku Victoria Honeymanová z Leedskej univerzity.

Konzervatívci v tejto chvíli preverujú najmenej ôsmich politikov, ktorí čelia rôznym obvineniam z nevhodného správania sa. Opoziční labouristi majú na stole štyri prípady.

Premiérka Mayová sa včera stretla s parlamentnými lídrami vrátane šéfa Labouristickej strany Jeremyho Corbyna, aby s nimi diskutovala o škandále. "Potrebujeme vytvoriť novú kultúru rešpektu, ktorú dáme do popredia verejného života,“ citovala agentúra AFP predsedníčku vlády. Mayová zároveň pripomenula, že niektoré prípady môžu byť založené len na klebetách. Minulý týždeň si však konzervatívci schválili nový kódex správania.

Podľa Orlandy Siowovej, ktorá sa zameria na štúdium zastúpenia žien v politike, je potrebné nastaviť jasné pravidlá. "Politici vinní zo sexuálneho obťažovania a zneužívania by mali skončiť v pozíciách v parlamente či vo vláde. Politické inštitúcie sa musia stať lepším miestom pre prácu žien. Nie je to problém len jednej strany. Všetci by sa mali snažiť, aby sme skoncovali s takýmto správaním,“ uviedla pre Pravdu Siowová, ktorá pôsobí na University College v Londýne.

Murrayová si myslí, že tých mužov, čo odstúpia, by strany mali nahradiť ženami. Prispelo by to k zmene prostredia. "Nemyslím si však, že takýto návrh prejde, hoci by to podľa mňa určite prispelo k riešeniu problému,“ reagovala pre Pravdu odborníčka.

Okrem spoločenského dopadu môže mať škandál aj politický dosah. Mayovej vláda má už teraz dosť problémov s brexitom a tesnou väčšinou v parlamente. Ak by museli odstúpiť ďalší ministri, znamenalo by to politickú krízu. Pod paľbou je za údajné nevhodné správanie aj vicepremiér Damian Green. Okrem toho pred rokmi vraj našla polícia v jeho počítači extrémne porno. Green tvrdí, že ide o snahu pošpiniť jeho meno a celý príbeh je vymyslený.

"Nové odhalenia by sa mohli stať začiatkom konca Mayovej v kresle premiérky,“ myslí si Murrayová.