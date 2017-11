Puigdemont odišiel do Belgicka, aby tak zabránil násiliu vo vlasti

"Som si absolútne istý, že španielsky štát chystal vlnu tvrdej represie a násilia a zodpovednosť za ne by pripísal nám," povedal v utorok katalánsky exlíder.

Zosadený katalánsky premiér Carles Puigdemont sa rozhodol odísť do Belgicka, pretože španielska vláda plánovala rozpútať „vlnu násilia“. Puigdemont to povedal v rozhovore so stanicou Catalunya Radio, keď vysvetľoval svoje rozhodnutie opustiť Španielsko.

V Belgicku teraz on a štyri ministri jeho vlády čakajú na súdne rozhodnutie o prípadnom vydaní do Španielska. Odišli tam 30. októbra. Puigdemont tiež kritizoval európskych politikov za nezáujem o problém Katalánska.

Španielsky štát chystal vlnu represií a násilia

Bývalý premiér vyhlásil, že sa jeho vláda rozhodla rozdeliť. On a štyria ministri odišli do Belgicka, aby otázku nezávislosti Katalánska dostali aj mimo Španielska.

Zosadený katalánsky premiér Carles Puigdemont. Autor: SITA/AP, Manu Fernandez

Zvyšných osem členov vlády je od minulého týždňa v Španielsku vo väzobnej cele. Madrid prevzal správu autonómneho Katalánska, keď tamojší parlament na základe výsledku predchádzajúceho referenda schválil 27. októbra rezolúciu o nezávislosti.

„Myslím, že sme sa nemýlili. Som si absolútne istý, že španielsky štát chystal vlnu tvrdej represie a násilia a zodpovednosť za ne by pripísal nám,“ povedal v utorok Puigdemont, ktorý sa považuje za zástupcu „exilovej vlády“.

Nezáujem o katalánsky ľud

Expremiér takisto kritizoval európskych politikov za to, že podľa neho nevyjadrujú solidaritu so zosadenou katalánskou vládou. Vyhlásil, že „záujmy európskych elít sa úplne nezlučujú so záujmami občanov“ a že problém Katalánska je „záležitosť ľudských práv, ktorá si zaslúži maximálnu pozornosť“.

Belgická justícia má 17. novembra rozhodnúť o požiadavke Madridu na zatknutie Puigdemonta a štyroch bývalých ministrov. V utorok majú do Bruselu doraziť starostovia 200 katalánskych miest a protestovať tam proti uväzneniu časti vlády. Exministrom za vzburu hrozí až 25 rokov väzenia.

V Katalánsku sa majú 21. decembra konať predčasné regionálne voľby a politické strany majú do dnešného dňa ohlásiť prípadné koalície a personálne zloženie svojho vedenia.