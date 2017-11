Žena ukázala Trumpovi prostredník. Zamestnávateľ ju vyhodil

Žena, ktorá ukázala na konci októbra americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi prostredník, dostala od svojho zamestnávateľa výpoveď.

Podľa CNN sa tak stalo potom, ako sa incident dostal na sociálne siete a stal sa virálnym.

Juli Briskmanová, bývalá pracovníčka marketingovej spoločnosti Akima LLC, išla na bicykli popri prezidentskej kolóne, ktorá práve prepravovala Trumpa z golfového ihriska späť do Bieleho domu.

„Prst mi sám povedal, čo cítim,“ povedala Briskmanová k svojmu gestu. „Som nahnevaná a som frustrovaná,“ dodala na margo celej situácie.

„Tušila som, že sa celý incident nakoniec pravdepodobne dostane k mojej spoločnosti,“ povedala Briskmanová v rozhovore pre CNN.

Povedané zo strany spoločnosti jej bolo, že porušila internú politiku v otázke sociálnych médií a uviedla, že spoločnosť ju za tento čin na oplátku vyhodila.

„Svojim nadriadeným som povedala: "No, to som ja,“ uviedla Briskmanová v rozhovore s novinárkou CNN Jeanne Moosovou, pripomínajúc rozhovor so zástupcom teraz už jej bývalej spoločnosti.

Briskmanová uviedla, že bola v spoločnosti približne šesť mesiacov a pred incidentom pracovala na oddelení marketingu.

„Päťsto ľudí postrieľali v Las Vegas, nič sa s tým nerobí. Bieli nadradenci majú veľký pochod, ublížia ľuďom v Charlottesville a hovoríte o nich ako o dobrých ľuďoch?,“ povedala pre CNN Briskmanová svoje rozhorčenia nad situáciou v USA z posledných týždňov a mesiacov.