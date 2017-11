Najznámejšie daňové kauzy: Panama Papers, Offshore Leaks, Luxleaks

OFFSHORE Leaks

Tento únik informácií, uverejnený v apríli 2013, odhalil totožnosť tisícov majiteľov anonymného majetku na Britských Panenských ostrovoch. Boli medzi nimi aj vysokí politickí predstavitelia napríklad z Ruska, Azerbajdžanu, Číny, Kanady, Pakistanu a ďalších krajín. Viac ako dva milióny dokumentov sa týkalo asi 130 000 ľudí a 120 000 firiem zo 170 krajín sveta, ktorí mali svoje účty v bankách jedného z karibských daňových rajov.

LUXLEAKS

Aféra okolo nadštandardných dohôd v Luxembursku, vďaka ktorým veľké spoločnosti ušetrili miliardy eur na daniach, sa rozhorela v novembri 2014. ICIJ vtedy prišlo s výpočtom stoviek nadnárodných firiem, ktoré takto v minulosti postupovali. Patrili medzi ne napríklad Apple, Amazon, IKEA, Pepsi či Axa. Luxemburské úrady trvajú na tom, že dohody boli úplne legálne. Pod tlakom politikov, ktorí sa zaviazali bojovať proti daňovým únikom, ale začali od podobných dohôd ustupovať. Dvaja informátori, na ktorých podala žalobu poradenská spoločnosť Pricewaterhou­seCoopers (PwC), ktorá dohody sprostredkovávala a pre ktorú obaja informátori pôvodne pracovali, skončili na súde, jeden dostal podmienku, druhý bol oslobodený. Novinár, ktorý o afére informoval, bol zbavený obvinenia.

SWISS Leaks

Švajčiarska vetva britskej banky HSBC dlhé roky pomáhala svojim bohatým klientom vyhýbať sa plateniu daní a spravovala čierne kontá desiatkam tisíc zákazníkov z celého sveta, vrátane zločincov a obchodníkov so zbraňami, ale aj známych podnikateľov, športovcov (Diego Forlán alebo Vernando Alonso), politikov a celebrít. Výsledky šetrenia ICIJ zverejnilo vo februári 2015. Uniknuté dáta o objeme 3,3 GB sa údajne týkajú účtov v hodnote 180 miliárd dolárov, ktoré patrili viac ako 100 000 ľuďom a 20 000 firmám. V novembri 2015 bol vo Švajčiarsku odsúdený v neprítomnosti bývalý francúzsky zamestnanec HSBC Hervé Falciani, ktorý odovzdal v roku 2008 francúzskym úradom desaťtisíce dokumentov o klientoch HSBC a ich účtoch. Päť rokov väzenia si ale neodsedí, pretože je francúzsky občan a žije vo Francúzsku, ktorá ho do Švajčiarska nevydá. V apríli 2015 začali vyšetrovanie banky HSBC aj francúzske úrady.

Panamský DOKUMENTY (PANAMA PAPERS)

Niekoľko popredných svetových médií začalo vlani 3. apríla zverejňovať dokumenty panamskej právne firmy Mossack Fonseca, z ktorých vyplynulo, že firma pomáhala svojim klientom čo najefektívnejšie sa vyhnúť plateniu daní či legalizovať zisky z nelegálnej činnosti. Dokumenty sa týkajú 214 000 subjektov z 200 krajín sveta, celkovo išlo o 2,6 TB dát, čiže viac ako 11,5 milióna listín. Po odhalení škandálu rezignovali niektorí politici, napríklad islandský premiér Sigmundur Gunnlaugsson či španielsky minister priemyslu José Manuel Soria.

Kauza Panamských dokumentov odhalila viac podrobností aj o aktivitách firiem či ľudí súvisiacich so Slovenskom. Autor: SHUTTERSTOCK

Služby panamskej kancelárie využívali napríklad ľudia z blízkosti ruského prezidenta Vladimira Putina, ukrajinského prezidenta Petra Porošenka alebo argentínskej hlavy štátu Maurícia Macriho. Britský premiér David Cameron čelil kritike pre offshoreový investičný fond svojho otca. V kauze figurovali aj futbalista Barcelony Lionel Messi či španielsky režisér Pedro Almodóvar.

Prosté vlastníctva offshoreovej firmy automaticky neznamenajú porušenie zákona. Tým môže byť napríklad jej konkrétne využitie k praniu špinavých peňazí či daňovým únikom. Spoločnosť Mossack Fonseca sa obhajovala tým, že za 40 rokov nikdy nebola obvinená z kriminálnej činnosti. Začiatkom tohto roku ale boli dvaja hlavní spoločníci kancelárie, Ramón Fonseca a Jürgen Mossack, oficiálne vzatí do väzby a obvinení z prania peňazí v súvislosti s najväčším korupčným škandálom posledných desaťročí v Brazílii. Neskôr boli prepustení na kauciu.

PARADISE PAPERS

ICIJ v nedeľu zverejnilo rozsiahlu databázu uniknutých finančných dokumentov, ktoré podľa organizácie ukazujú, ako bohatí ľudia tajne investujú obrovské sumy v daňových rajoch. Výnimkou nie je ani súkromný majetok britskej kráľovnej Alžbety II. Databáza obsahuje 13,4 milióna dokumentov. Zdrojom uniknutých dát sú dve offshoreové spoločnosti: Appleby a Estera. Jedna sídli na Bermudách, druhá v Singapure. Takmer sedem miliónov záznamov spadá do obdobia od roku 1950 do roku 2016. Záznamy obsahujú informácie o 25 000 firmách spojených s ľuďmi v 180 krajinách. Do aféry sú zapojené spoločnosti Apple a Nike, automobilový pretekár Louis Hamilton či spevák írskej skupiny U2 ​​Bono.