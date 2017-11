Asad: Sýrska armáda bude bojovať aj po porážke Islamského štátu

Sýrska armáda a jej spojenci budú pokračovať v bojoch aj potom, čo dobijú posledné bašty teroristickej organizácie tzv. Islamský štát (IS) vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur. Po stretnutí s poradcom iránskeho duchovného vodcu to povedal sýrsky prezident Bašár Asad. Jeho výrok podľa agentúry Reuters naznačuje, že Asad plánuje bojovať proti arabsko-kurdským milíciám SDF, ktoré majú pod kontrolou viac ako štvrtinu sýrskeho územia a majú podporu medzinárodnej koalície na čele so Spojenými štátmi.

„Naše víťazstvo v bojoch proti teroristickým organizáciám hralo zásadnú úlohu v tom, aby sa zabránilo rozdeleniu krajiny a aby teroristi získali, čo chcú,“ povedal Asad. Ten sa stretol s Alim Akbarom Velajátím, čo je poradca iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

Asad považuje všetky skupiny, ktoré v Sýrii nebojujú na strane jeho vlády, za teroristické organizácie. Plánuje preto pokračovať v boji aj proti skupinám, ktoré chcú „krajinu rozdeliť a oslabiť … chceme privodiť bezpečie a stabilitu“, povedal.

Sýrska armáda teraz s podporou Ruska bojuje proti IS vo východnej provincii Dajr az-Zaur, hlavne na západnom brehu rieky Eufrat. V tejto provincii, ktorá je bohatá na ropu, proti radikálom bojujú tiež arabsko-kurdské milície. Tie sa však sústreďujú skôr na východnom brehu rieky.