Weinstein nasadil na ženy, ktoré ho obvinili, detektívov, píše The New Yorker

Filmový producent Harvey Weinstein, ktorého už desiatky herečiek obvinili zo sexuálneho obťažovania a niektoré aj zo znásilnenia, nasadil na tieto ženy detektívov. V rozsiahlom investigatívnom článku to tvrdí americký magazín The New Yorker. Weinstein si mal podľa týchto informácií údajne najať až dve súkromné spravodajské firmy, Kroll a Black Cube, a tie mali sledovať ženy, ktoré v minulosti sexuálne obťažoval, a tiež novinárov, ktorí s nimi boli v kontakte.

Britská BBC oslovila firmu Black Cube, ktorá o sebe na internete uvádza, že zamestnáva aj bývalých agentov izraelskej tajnej služby Mosad. Spoločnosť sa však ku kauze Weinstein odmietla vyjadriť.

Hlavným Weinsteinovým cieľom bolo podľa The New Yorker zabrániť zverejneniu aspoň tých najhorších obvinení proti nemu. Zrejme preto sa medzi osobami, ktoré dal sledovať detektívom, spomínajú najčastejšie herečky, ktoré ho obvinili nielen zo sexuálneho obťažovania, ale priamo zo znásilnenia, ako Asia Argento, Rose McGowan a Annabella Sciorra.

„Prečo sme neprehovorili skôr? Sledovali nás bývalí agenti Mosadu. Nie je to hrôzostrašné?“ reagovala v utorok na Twitteri na najnovšie informácie Argento.

Aj Sciorra pre The New Yorker povedala, že ju tieto nové zistenia veľmi vystrašili. „Dobre viem, čo to znamená byť zastrašovaná Harveym. Žila som v strachu, že si ma nájde,“ cituje magazín herečku.

Detektívi používali často rafinované metódy, ako sa dostať herečkám „pod kožu“. Na sledovanie a kontaktovanie sa s McGowan nasadila firma Black Cube napríklad ženu, ktorá sa vydávala za bojovníčku za ženské práva a snažila sa od herečky zistiť, či a ako plánuje informácie o Weinsteinovi zverejniť.