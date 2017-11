Trump vyslal ďalšie varovanie KĽDR a zamieril do Číny

Neohlásenú návštevu demilitarizovanej zóny, kam chcel zavítať pred odletom do Číny, mu prekazilo nepriaznivé počasie.

„Nedovolíme, aby boli americké mestá ohrozené zničením. Nenecháme sa zastrašiť,“ povedal podľa agentúry Reuters šéf Bieleho domu v prejave pred juhokórejskými poslancami. Pchjongjangu odkázal, že svet nebude ďalej tolerovať vyhrážky „skazeného režimu“, ktorý hrozí jadrovými zbraňami.

Trump zvolil ostré slová deň potom, čo zmiernil svoju rétoriku a KĽDR okrem varovania pred možnosťou použitia vojenskej sily vyzval, aby jej vedenie zasadlo k rokovaciemu stolu a uzavrelo dohodu, ktorá by jadrovú krízu na Kórejskom polostrove ukončila.

Ešte pred prejavom v parlamente chcel Trump neočakávane zavítať do demilitarizovanej zóny na hraniciach s KĽDR, čo predtým Washington do oficiálneho plánu nezahrnul. Návšteva, ktorú by zrejme veľmi kriticky vnímalo severokórejské vedenie, sa však nakoniec neuskutočnila, pretože hustá hmla nedovolila prezidentovmu lietadlu v mieste pristáť.

Trump prejavom ukončil svoju 24-hodinovú návštevu Kórey a zamieril do Pekingu, kde sa stretne s prezidentom Si Ťin-pchingom. Už počas návštevy Kórey vyzdvihol úlohu Číny v riešení situácie okolo KĽDR a podľa amerických diplomatov chce Peking presviedčať k ešte aktívnejšiemu prístupu.