V Katalánsku sa koná generálny štrajk, zúčastňuje sa časť odborov

Vyhlásila ho Konfederácia katalánskych zväzov (CSC), ktorá združuje zamestnancov rôznych odvetví, vrátane verejnej správy, školstva či zdravotníctva. Oficiálnym dôvodom je protest proti nízkym mzdám a zlým podmienkam na trhu práce. Dva veľké odborové zväzy oznámili, že sa k štrajku nepripoja, ale na poludnie a na šiestu hodinu večer zvolali manifestácie.

Zo zákona by sa aj v čase štrajku mali zabezpečiť minimálne služby, najmä v zdravotníctve a školstve. Úplne normálne by mali fungovať zdravotné pohotovosti. Verejná doprava má byť v rannej a večernej špičke zaistená z 50 percent a v ostatných hodinách najmenej z 25 percent. Obmedzená by takto mala byť napríklad električková doprava v Barcelone. Ostatná verejná doprava v katalánskej metropole, vrátane autobusov na letisko má byť podľa denníka La Vanguardia obmedzená na polovicu spojov.

Konanie štrajku, ku ktorému sa pripoja napríklad aj niektoré študentské organizácie či najväčšie školské odbory, nebolo do poslednej chvíle jasné. Až v utorok večer zamietol katalánsky najvyšší súd sťažnosť zamestnávateľského zväzu, ktorý požadoval zablokovanie štrajku kvôli jeho údajným politickým dôvodom. Štrajk podporujú totiž aj separatistické organizácie Katalánske národné zhromaždenie (ANC), Omnium či asociácia starostov za nezávislosť (AMI).

Štrajk sa koná krátko po tom, čo Madrid koncom októbra prevzal priamu správu nad Katalánskom za čo španielska prokuratúra obvinila zosadenú katalánsku vládu a vedenie rozpusteného katalánskeho parlamentu zo vzbury. Niekoľko exministrov je kvôli tomu vo vyšetrovacej väzbe.