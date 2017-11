Texaský strelec bol v psychiatrickej liečebni

Strelec, ktorý v nedeľu v texaskom kostole zavraždil 26 ľudí, bol v minulosti umiestnený do psychiatrickej liečebne, odkiaľ nakrátko utiekol. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej bývalý príslušník vojenského letectva Devin Kelley vyhrážal svojim nadriadeným smrťou.

Polícia stále hľadá motív krviprelievania, pre ktoré si útočník zvolil kostol, kam chodili príbuzní jeho bývalej ženy.

Americká polícia i médiá sa dva dni po najhoršom masakre strelnou zbraňou v dejinách Texasu snaží v minulosti dvadsaťšesťročného muža nájsť indície, ktoré by pomohli vysvetliť jeho počínanie. Kelley, ktorý od roku 2010 slúžil v letectve, sa podľa policajnej správy zverejnenej v stredu texaskou televíziou KPRC-TV pokúsil pred piatimi rokmi predniesť na základňu nedovolené strelné zbrane. Potom, čo sa vyhrážal svojim nadriadeným smrťou, bol umiestnený v ústave pre duševne chorých v štáte Nové Mexiko, odkiaľ sa mu nakrátko podarilo utiecť, než bol objavený políciou. Po čase bol z liečebne prepustený.

Kelley v baptistickom kostole v texaskom mestečku Sutherland Springs postrieľal 26 ľudí vrátane niekoľkých malých detí a ďalších 20 ľudí zranil. Spolu 12 zranených zostáva podľa lekárov v nemocniciach v San Antoniu, niektorí z nich sú naďalej v kritickom stave.

Odsúdený za násilie

Kelley sa z kostola pokúsil prejsť, prenasledovali ho však dvaja ozbrojení miestni obyvatelia. Po krátkej prestrelke a havárii sa podľa polície sám zastrelil.

V roku 2012 bol vojenským súdom uznaný vinným z násilia na manželke a dieťati a potrestaný ročným väzením. Tiež bol degradovaný a nakoniec v roku 2014 z letectva prepustený. Manželka sa s ním následne rozviedla. Podľa miestneho šerifa si pre svoj čin vybral kostol, kam občas chodili jej príbuzní, ktorí však v čase streľby na mieste neboli.

Podľa miestneho pastora sa na omšiach v kostole pred časom objavoval aj sám Kelley, ktorý býval na predmestí neďalekého San Antonia. Medzi miestnych podľa neho zavítal aj minulý týždeň na halloweensku slávnosť.

Kelly podľa federálneho zákona ako človek trestaný za násilný čin nemal mať možnosť legálne sa dostať k zbrani, avšak letectvo nezanieslo informácie o jeho treste do kontrolného systému záujemcov o kúpu zbraní. Preto si mohol zaobstarať poloautomatickú pušku, s ktorou vtrhol na bohoslužbu. Republikánsky senátor John Cornyn v stredu oznámil, že má v úmysle predložiť návrh zákona, ktorý by zabezpečil, aby všetky federálne úrady uvádzali údaje o trestoch do spomínanej databázy.